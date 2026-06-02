Tử vi ngày 2 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

02/06/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 2 tháng 6 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Điểm lưu ý là 'không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ' bởi có những ngày bạn cần tiến lên, nhưng cũng có ngày nên cho bản thân được nghỉ một nhịp.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 2 tháng 6 có thể cảm thấy hơi mệt vì vừa bước vào guồng công việc mới của tháng. Hôm nay bạn nên ưu tiên những việc quan trọng nhất thay vì cố hoàn thành mọi thứ. Tài lộc ổn định và phù hợp với việc kiểm soát chi tiêu.
  2. Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc làm việc theo nhịp quen thuộc thay vì ép bản thân thay đổi quá nhanh. Khi bạn giữ được sự đều đặn, kết quả sẽ tự nhiên tốt lên. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
  3. Tuổi Dần có xu hướng muốn chứng minh bản thân trong một tình huống cụ thể. Tuy nhiên, thay vì cố gây ấn tượng, bạn nên để hành động và kết quả tự nói lên. Tài lộc ở mức khá.
  4. Tuổi Mão ngày 2 tháng 6 có thể nhận ra rằng một điều từng khiến mình lo lắng thật ra không nghiêm trọng như đã nghĩ. Khi bớt suy diễn, tinh thần bạn sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Tài chính ổn định.
  5. Tuổi Thìn dễ rơi vào trạng thái muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay bạn nên học cách tin tưởng người khác nhiều hơn để tự giảm áp lực cho chính mình. Tài lộc đủ dùng.
  6. Tuổi Tị hợp với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh để bản thân bị cuốn vào các nguồn thông tin tiêu cực hoặc áp lực mạng xã hội. Một khoảng nghỉ nhỏ giúp bạn lấy lại cân bằng. Tài lộc duy trì đều.
  7. Tuổi Ngọ có xu hướng muốn thay đổi không khí làm việc hoặc sinh hoạt để tìm cảm hứng mới. Chỉ cần một thay đổi nhỏ như đổi chỗ ngồi hay thử lịch trình mới cũng giúp bạn tích cực hơn. Vận hạn cần tránh là quyết định quá nhanh khi chưa suy nghĩ kỹ.
  8. Tuổi Mùi trong tử vi ngày 2 tháng 6 cảm thấy thoải mái hơn khi được làm mọi thứ theo nhịp riêng. Bạn không còn muốn so sánh mình với người khác như trước. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc và tinh thần đều ổn định nhờ sự tự tin nội tại.
  9. Tuổi Thân có thể gặp một cơ hội nhỏ liên quan đến công việc hoặc kết nối xã hội, nhưng điều quan trọng là bạn cần chủ động nắm bắt thay vì chờ đợi. Tài lộc có tín hiệu tích cực.
  10. Tuổi Dậu hôm nay phù hợp với việc buông bớt một số kỳ vọng quá cao dành cho bản thân. Khi bạn thoải mái hơn, hiệu quả công việc lại tăng lên bất ngờ. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện nhờ tâm lý nhẹ nhàng và ổn định.
  11. Tuổi Tuất có xu hướng nghĩ nhiều về trách nhiệm và những việc phải làm trong tháng này. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không cần giải quyết tất cả chỉ trong vài ngày đầu tháng. Tài chính an toàn.
  12. Tuổi Hợi có một ngày khá dễ chịu, bạn dễ tìm được cảm hứng từ những điều giản dị như một món ăn ngon, bản nhạc yêu thích hoặc cuộc trò chuyện vui vẻ. Chính những điều nhỏ này giúp bạn giữ năng lượng tích cực cho cả ngày. Tài lộc ổn định.
Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Bạn không cần lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ, đôi khi biết nghỉ đúng lúc mới là cách giúp mình đi đường dài tốt hơn

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Mùi: Tự tin vào nhịp sống riêng giúp tinh thần và tài lộc ổn định.
  • Tuổi Dậu: Buông bớt áp lực giúp công việc thuận lợi hơn.

Con giáp nên chậm lại hôm nay:

  • Tuổi Ngọ: Tránh quyết định quá nhanh khi cảm xúc thay đổi.
  • Tuổi Thìn: Hạn chế ôm hết mọi việc về mình.


Tử vi ngày 1 tháng 6 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Điểm nổi bật là 'làm mới năng lượng', không cần thay đổi mang tính bước ngoặt chỉ sau một đêm, nhưng đây là lúc thích hợp để bắt đầu lại với tinh thần nhẹ hơn, tích cực hơn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
