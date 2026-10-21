Tử vi ngày 21 tháng 10: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 21 tháng 10 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Hôm nay có người nhận được kết quả tốt ngoài mong đợi, người phát hiện một khoản tiền được điều chỉnh có lợi, trong khi một số con giáp cần thận trọng với thông tin riêng tư và những quyết định chưa được thống nhất.