Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tử vi ngày 24 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

24/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 24 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

      1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 24 tháng 2 có cơ hội xử lý một việc quan trọng. Nếu bạn quyết đoán đúng lúc, kết quả sẽ khả quan. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, nhất là với những ai làm kinh doanh nhỏ.
      2. Tuổi Sửu làm việc chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, nếu quá thận trọng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội. Tài chính ổn định, chưa có bứt phá rõ ràng.
      3. Tuổi Dần hôm nay khá nổi bật về tinh thần cạnh tranh. Bạn không ngại thể hiện quan điểm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Với khí thế này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về công việc và tín hiệu tài lộc tích cực.
      4. Tuổi Mão dễ dao động khi nghe ý kiến trái chiều. Bạn nên giữ lập trường của mình thay vì thay đổi liên tục. Tài lộc ở mức trung bình.
      5. Tuổi Thìn có khả năng xoay chuyển tình thế khi gặp khó khăn. Một quyết định dứt khoát có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tài chính đủ dùng, chưa nên đầu tư lớn.
      6. Tuổi Tị xử lý công việc kín kẽ và ít để lộ cảm xúc. Nhờ sự tính toán kỹ, bạn tránh được rủi ro. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
      7. Tuổi Ngọ dễ nóng vội khi muốn kết quả nhanh. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi cam kết điều gì đó. Tài chính ở mức vừa phải.
      8. Tuổi Mùi giữ được sự cân bằng giữa áp lực và cảm xúc. Khi bạn không để mình bị cuốn theo đám đông, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tài lộc đủ dùng.
      9. Tuổi Thân nhanh nhạy trong việc nhận ra cơ hội giữa tuần. Bạn có thể nắm được một tín hiệu tích cực nếu hành động kịp thời. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng tăng nhẹ.
      10. Tuổi Dậu nên tránh quá cầu toàn khiến tiến độ chậm lại. Hôm nay quan trọng là hoàn thành thay vì hoàn hảo. Tài chính an toàn.
      11. Tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và được người khác tin tưởng. Khi bạn giữ được sự ổn định, kết quả sẽ rõ ràng hơn vào cuối tuần. Tài lộc ở mức vừa phải.
      12. Tuổi Hợi trong tử vi ngày 24 tháng 2 cần tránh suy nghĩ tiêu cực khi gặp áp lực nhỏ. Một thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận sẽ giúp bạn cải thiện tình hình. Tài chính đủ dùng.
      Tử vi ngày 24 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay? - Ảnh 1.

      Tử vi ngày 24 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo Đây là thời điểm ai giữ được nhịp sẽ bứt lên, ai mất tập trung dễ chững lại. Tài lộc hôm nay có sự phân hóa mạnh hơn những ngày trước

      Con giáp may mắn hôm nay:

      • Tuổi Dần: Khí thế mạnh, dễ bứt tốc giữa tuần.
      • Tuổi Thân: Tài lộc nhích nhẹ, nắm bắt cơ hội nhanh.

      Con giáp nên chậm lại hôm nay:

      • Tuổi Mão: Tránh dao động trước ý kiến trái chiều.
      • Tuổi Ngọ: Giảm nóng vội khi quyết định tài chính.


      Tin liên quan

      Tử vi ngày 23 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

      Tử vi ngày 23 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

      Tử vi ngày 23 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp ngày thứ hai đầu tuần. Sau những ngày khởi động, hôm nay áp lực công việc bắt đầu rõ ràng hơn. Đây là lúc sự tập trung và kỷ luật quyết định hiệu quả, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc trong thời gian tới.

      Khám phá thêm chủ đề

      tử vi ngày 24 tháng 2 xem tử vi tử vi hằng ngày con giáp may mắn hôm nay Tài lộc
      Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
      Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
      Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
      Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
      Bạn đọc Rao vặt
      Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

      Hotline

      0906 645 777

      Liên hệ quảng cáo

      0908 780 404

      Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

      Phó tổng biên tập: Hải Thành

      Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

      Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

      Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

      Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
      Top

      Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
      60 giây nữa.

      Bình luận (0)

      Gửi bình luận
      Xem thêm bình luận