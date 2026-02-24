Tử vi ngày 24 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 24 tháng 2 có cơ hội xử lý một việc quan trọng. Nếu bạn quyết đoán đúng lúc, kết quả sẽ khả quan. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, nhất là với những ai làm kinh doanh nhỏ.
- Tuổi Sửu làm việc chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, nếu quá thận trọng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội. Tài chính ổn định, chưa có bứt phá rõ ràng.
- Tuổi Dần hôm nay khá nổi bật về tinh thần cạnh tranh. Bạn không ngại thể hiện quan điểm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Với khí thế này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về công việc và tín hiệu tài lộc tích cực.
- Tuổi Mão dễ dao động khi nghe ý kiến trái chiều. Bạn nên giữ lập trường của mình thay vì thay đổi liên tục. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Thìn có khả năng xoay chuyển tình thế khi gặp khó khăn. Một quyết định dứt khoát có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tài chính đủ dùng, chưa nên đầu tư lớn.
- Tuổi Tị xử lý công việc kín kẽ và ít để lộ cảm xúc. Nhờ sự tính toán kỹ, bạn tránh được rủi ro. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ dễ nóng vội khi muốn kết quả nhanh. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi cam kết điều gì đó. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi giữ được sự cân bằng giữa áp lực và cảm xúc. Khi bạn không để mình bị cuốn theo đám đông, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân nhanh nhạy trong việc nhận ra cơ hội giữa tuần. Bạn có thể nắm được một tín hiệu tích cực nếu hành động kịp thời. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng tăng nhẹ.
- Tuổi Dậu nên tránh quá cầu toàn khiến tiến độ chậm lại. Hôm nay quan trọng là hoàn thành thay vì hoàn hảo. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và được người khác tin tưởng. Khi bạn giữ được sự ổn định, kết quả sẽ rõ ràng hơn vào cuối tuần. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi trong tử vi ngày 24 tháng 2 cần tránh suy nghĩ tiêu cực khi gặp áp lực nhỏ. Một thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận sẽ giúp bạn cải thiện tình hình. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 24 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
24/02/2026 05:15 GMT+7
