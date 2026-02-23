Tử vi ngày 23 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 23 tháng 2 cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Nếu bạn làm theo cảm hứng, dễ bị rối. Khi giữ được sự tập trung, hiệu quả sẽ cải thiện nhanh. Tài lộc ổn định, chưa có biến động lớn.
- Tuổi Sửu giữ được sự điềm tĩnh dù khối lượng việc tăng. Bạn không ngại xử lý những đầu việc khó. Tài chính nằm trong kiểm soát, tiến triển chậm nhưng chắc.
- Tuổi Dần hôm nay thể hiện rõ sự quyết đoán. Bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm và không né tránh thử thách. Với khí thế này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về vận khí công việc và tín hiệu tài lộc khả quan.
- Tuổi Mão nên tránh phân tâm bởi chuyện ngoài lề. Khi bạn tập trung vào mục tiêu chính, mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu bốc đồng.
- Tuổi Thìn có nhiều ý tưởng nhưng cần biến chúng thành hành động cụ thể. Nếu chỉ dừng ở suy nghĩ, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tài chính đủ dùng, chưa nên đầu tư lớn.
- Tuổi Tị làm việc khá kín kẽ và có chiến lược rõ ràng. Bạn không nói nhiều nhưng kết quả thể hiện qua hiệu suất. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ dễ nóng vội khi thấy người khác tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn nên tập trung vào tiến độ của mình. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi chú trọng sự phối hợp trong tập thể. Khi bạn giữ thái độ hòa nhã, công việc sẽ giảm bớt căng thẳng. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
- Tuổi Thân nhanh nhạy và linh hoạt trong việc xử lý tình huống bất ngờ. Bạn dễ tìm ra giải pháp sáng tạo. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng nhích lên nhờ hiệu quả công việc.
- Tuổi Dậu nên tránh cầu toàn quá mức khiến tiến độ chậm lại. Hãy hoàn thành từng bước thay vì đòi hỏi hoàn hảo ngay. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng làm thêm nếu cần. Khi bạn giữ được sự ổn định, kết quả sẽ đến dần. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi trong tử vi ngày 23 tháng 2 cần điều chỉnh lại năng lượng để tránh mệt mỏi đầu tuần. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn bớt áp lực. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 23 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
23/02/2026 05:15 GMT+7
