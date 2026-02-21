Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tử vi ngày 21 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

21/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 21 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho tử vi hằng ngày của 12 con giáp mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhiều người chính thức khai trương, mở hàng hoặc trở lại công việc. Không khí đã chuyển hẳn sang trạng thái hành động.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 21 tháng 2 có xu hướng bắt đầu mọi việc một cách thận trọng. Bạn không vội vàng mà ưu tiên sự chắc chắn. Tài lộc ở mức ổn, phù hợp cho bước mở đầu vừa phải.
  2. Tuổi Sửu quay lại công việc với tinh thần bền bỉ. Bạn làm không ồn ào nhưng hiệu quả rõ ràng. Tài chính ổn định, chưa có biến động lớn.
  3. Tuổi Dần bước vào ngày mới với khí thế mạnh mẽ. Bạn không ngại bắt tay ngay vào kế hoạch đã ấp ủ từ đầu năm. Với sự quyết đoán này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về vận khí khai trương và tín hiệu tài lộc tích cực.
  4. Tuổi Mão nên tránh tâm lý chần chừ khi cơ hội xuất hiện. Nếu bạn mạnh dạn hơn, kết quả sẽ khả quan. Tài lộc ở mức trung bình, cần tính toán` kỹ trước khi chi lớn.
  5. Tuổi Thìn có nhiều ý tưởng mới và muốn triển khai sớm. Tuy nhiên, bạn nên chọn lọc kỹ để tránh ôm đồm. Tài chính đủ dùng, chưa nên đầu tư quá mạnh.
  6. Tuổi Tị làm việc kín kẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động. Bạn không cần phô trương nhưng vẫn đạt hiệu quả tốt. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
  7. Tuổi Ngọ tràn đầy năng lượng và muốn bứt tốc sau tết. Tuy nhiên, bạn nên giữ nhịp ổn định để tránh sai sót. Tài chính ở mức vừa phải.
  8. Tuổi Mùi chú trọng sự hòa hợp trong tập thể khi quay lại làm việc. Khi bạn giữ được thái độ mềm mỏng, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tài lộc đủ dùng, mang tính khởi đầu thuận lợi.
  9. Tuổi Thân trong tử vi ngày 21 tháng 2 rất linh hoạt và nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội đầu năm. Bạn dễ gặp tín hiệu tích cực khi mở hàng hoặc bắt đầu dự án nhỏ. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng khởi sắc.
  10. Tuổi Dậu nên tránh quá cầu toàn trong ngày đầu trở lại guồng quay công việc. Hãy cho mình thời gian thích nghi. Tài chính an toàn.
  11. Tuổi Tuất suy nghĩ thực tế và có kế hoạch rõ ràng cho năm mới. Khi giữ được sự ổn định, bạn sẽ đi xa hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
  12. Tuổi Hợi cần chú ý cân bằng giữa nhiệt huyết và sức khỏe. Một khởi đầu ổn định sẽ giúp bạn duy trì phong độ lâu dài. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 21 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay? - Ảnh 1.

Tử vi hằng ngày chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Khi bạn bắt đầu năm mới bằng sự chủ động và bình tĩnh, tài lộc sẽ theo đó mà mở ra.

Ảnh: AI

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Dần: Khí thế khai trương mạnh, vận khí hanh thông.
  • Tuổi Thân: Tài lộc khởi sắc, nắm bắt cơ hội tốt.

Con giáp nên chậm lại hôm nay:

  • Tuổi Mão: Tránh chần chừ khi cơ hội xuất hiện.
  • Tuổi Ngọ: Đừng tăng tốc quá mức dễ sai sót.


