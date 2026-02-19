Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tử vi ngày 19 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

19/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 19 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho tử vi hằng ngày của 12 con giáp mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhiều người bắt đầu khai xuân, mở hàng nhẹ hoặc nghĩ về kế hoạch làm việc đầu năm. Không khí vẫn còn vui xuân, nhưng tinh thần đã dần hướng về sự khởi động mới.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 19 tháng 2 có xu hướng nghĩ về công việc và mục tiêu năm mới. Bạn không quá vội vàng nhưng đã bắt đầu hình dung rõ ràng hơn hướng đi sắp tới. Tài lộc có tín hiệu nhẹ, phù hợp cho việc mở hàng lấy may.
  2. Tuổi Sửu chọn cách khởi động chậm rãi. Bạn không muốn hấp tấp mà ưu tiên sự chắc chắn. Tài chính ổn định, chưa có biến động lớn nhưng mang cảm giác an tâm.
  3. Tuổi Dần hôm nay khá tự tin và chủ động khi nói về kế hoạch tương lai. Bạn dễ tạo được thiện cảm và nhận sự ủng hộ từ người khác. Với khí thế này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về vận khí khai xuân và tín hiệu tài lộc tích cực.
  4. Tuổi Mão nên tránh so sánh mình với người khác trong những câu chuyện đầu năm. Khi giữ được tâm thế bình thản, bạn sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tài chính ở mức vừa phải.
  5. Tuổi Thìn có cảm giác muốn bắt đầu điều gì đó mới mẻ. Đây là ngày phù hợp để bạn lên kế hoạch thay vì hành động mạnh. Tài lộc đủ dùng, không áp lực.
  6. Tuổi Tị suy nghĩ sâu sắc về hướng đi dài hạn trong năm mới. Bạn không nói nhiều nhưng có quyết tâm rõ ràng. Tử vi hằng ngày cho thấy tài chính ổn định, chưa nên chi lớn.
  7. Tuổi Ngọ dễ hứng khởi và muốn "ra quân" sớm. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tài lộc ở mức trung bình, phù hợp cho các bước khởi đầu nhỏ.
  8. Tuổi Mùi chú trọng sự hòa thuận và những lời chúc tốt đẹp trong ngày khai xuân. Khi bạn giữ được sự chân thành, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tài chính đủ dùng.
  9. Tuổi Thân linh hoạt và nhạy bén trong giao tiếp. Bạn dễ nắm bắt cơ hội nhỏ đầu năm. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ.
  10. Tuổi Dậu nên tránh bàn chuyện làm ăn quá căng thẳng trong ngày tết. Hãy để mọi việc diễn ra từ tốn. Tài chính an toàn.
  11. Tuổi Tuất bắt đầu nghĩ đến trách nhiệm và kế hoạch thực tế cho năm mới. Khi giữ được bình tĩnh, bạn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
  12. Tuổi Hợi nên tận hưởng trọn vẹn không khí xuân trước khi quay lại guồng công việc. Một khởi đầu nhẹ nhàng sẽ giúp bạn bền sức hơn trong cả năm. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 19 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay? - Ảnh 1.

Tử vi hằng ngày chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Khi bắt đầu năm mới bằng sự bình tĩnh và chủ động, bạn đã gieo nền tảng tốt cho hành trình phía trước.

Ảnh: AI

Con giáp may mắn hôm nay

  • Tuổi Dần: Khí thế khai xuân tốt, vận khí hanh thông.
  • Tuổi Thân: Tài lộc nhích nhẹ, nắm bắt cơ hội nhanh.

Con giáp nên chậm lại hôm nay

  • Tuổi Mão: Tránh so sánh làm ảnh hưởng tâm trạng.
  • Tuổi Ngọ: Đừng quyết định tài chính quá sớm.

Tin liên quan

Tử vi ngày 17 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 17 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 17 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho tử vi hằng ngày của 12 con giáp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm mở đầu năm mới, nhiều người chú trọng lời nói, tâm thế và cả những bước đi đầu tiên trong ngày với mong muốn "đầu xuôi đuôi lọt". Hôm nay, tài lộc mang tính tượng trưng nhiều hơn – quan trọng là năng lượng và sự khởi đầu.

Tử vi ngày 18 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Khám phá thêm chủ đề

tử vi ngày 19 tháng 2 xem tử vi tử vi hằng ngày con giáp may mắn hôm nay Tài lộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận