Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tử vi ngày 20 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

20/02/2026 06:45 GMT+7

Tử vi ngày 20 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày. Sau những ngày vui xuân, nhiều người bắt đầu thu dọn lại nhịp sinh hoạt, chuẩn bị quay lại công việc. Đây là giai đoạn chuyển pha quan trọng: nếu giữ được tinh thần ổn định, năm mới sẽ vào guồng suôn sẻ.

      1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 20 tháng 2 bắt đầu nghĩ nghiêm túc về công việc sau Tết. Bạn có xu hướng lên kế hoạch cụ thể thay vì để mọi thứ tự trôi. Tài lộc ổn định, nên rà soát lại chi tiêu mấy ngày Tết để cân bằng lại.
      2. Tuổi Sửu giữ nhịp điềm tĩnh và thực tế. Bạn không bị xao nhãng bởi dư âm nghỉ ngơi mà đã sẵn sàng quay lại guồng quen thuộc. Tài chính nằm trong kiểm soát, chưa có biến động đáng lo.
      3. Tuổi Dần hôm nay tràn đầy động lực và muốn bắt tay sớm vào các dự định mới. Sự chủ động giúp bạn đi trước một bước so với người khác. Với tinh thần này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về vận khí và sự khởi động thuận lợi.
      4. Tuổi Mão nên tránh cảm giác "luyến tiếc tết" quá lâu. Khi bạn chấp nhận nhịp sống trở lại bình thường, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Tài lộc ở mức trung bình, chưa nên đầu tư hay quyết định lớn.
      5. Tuổi Thìn suy nghĩ khá nhiều về mục tiêu năm mới và bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch. Đây là ngày phù hợp để rà soát hơn là hành động vội vàng. Tài chính đủ dùng, không áp lực.
      6. Tuổi Tị có xu hướng làm việc âm thầm, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức bắt đầu. Bạn không ồn ào nhưng hiệu quả. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
      7. Tuổi Ngọ trong tử vi ngày 20 tháng 2 dễ nóng lòng muốn "bứt tốc" ngay sau tết. Tuy nhiên, bạn nên từng bước ổn định lại nhịp sinh hoạt trước. Tài chính ở mức vừa phải, nên kiểm soát chi tiêu.
      8. Tuổi Mùi chú trọng sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và chuẩn bị công việc. Khi bạn không quá gấp gáp, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
      9. Tuổi Thân linh hoạt và nhanh nhạy khi xử lý những việc phát sinh đầu năm. Bạn dễ nhận được tín hiệu tích cực từ các mối quan hệ. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng nhích nhẹ.
      10. Tuổi Dậu nên tránh ôm đồm quá nhiều việc ngay sau kỳ nghỉ. Hãy để cơ thể và tinh thần thích nghi dần. Tài chính an toàn.
      11. Tuổi Tuất bắt đầu tính toán thực tế hơn cho năm mới. Khi giữ được sự bình tĩnh, bạn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Tử vi hằng ngày cho thấy tài lộc ở mức vừa phải.
      12. Tuổi Hợi cần chú ý điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt để tránh mệt mỏi khi đi làm lại. Một nhịp khởi động êm sẽ giúp bạn đi xa hơn. Tài chính đủ dùng
      Tử vi ngày 20 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay? - Ảnh 1.

      Tử vi hằng ngày chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Khi bạn điều chỉnh nhịp sống một cách chủ động, năm mới sẽ vào guồng suôn sẻ hơn.

      Ảnh: AI

      Con giáp may mắn hôm nay

      • Tuổi Dần: Động lực mạnh, khởi động năm mới thuận lợi.
      • Tuổi Thân: Tài lộc nhích nhẹ, quan hệ hỗ trợ tốt.

      Con giáp nên chậm lại hôm nay

      • Tuổi Mão: Tránh tiếc nuối kỳ nghỉ làm chậm nhịp.
      • Tuổi Ngọ: Đừng tăng tốc quá sớm.


      Tin liên quan

      Tử vi ngày 19 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

      Tử vi ngày 19 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

      Tử vi ngày 19 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho tử vi hằng ngày của 12 con giáp mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhiều người bắt đầu khai xuân, mở hàng nhẹ hoặc nghĩ về kế hoạch làm việc đầu năm. Không khí vẫn còn vui xuân, nhưng tinh thần đã dần hướng về sự khởi động mới.

      Khám phá thêm chủ đề

      tử vi ngày 20 tháng 2 con giáp may mắn hôm nay xem tử vi tử vi hằng ngày Tài lộc
      Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
      Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
      Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
      Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
      Bạn đọc Rao vặt
      Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

      Hotline

      0906 645 777

      Liên hệ quảng cáo

      0908 780 404

      Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

      Phó tổng biên tập: Hải Thành

      Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

      Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

      Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

      Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
      Top

      Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
      60 giây nữa.

      Bình luận (0)

      Gửi bình luận
      Xem thêm bình luận