Tử vi ngày 20 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 20 tháng 2 bắt đầu nghĩ nghiêm túc về công việc sau Tết. Bạn có xu hướng lên kế hoạch cụ thể thay vì để mọi thứ tự trôi. Tài lộc ổn định, nên rà soát lại chi tiêu mấy ngày Tết để cân bằng lại.
- Tuổi Sửu giữ nhịp điềm tĩnh và thực tế. Bạn không bị xao nhãng bởi dư âm nghỉ ngơi mà đã sẵn sàng quay lại guồng quen thuộc. Tài chính nằm trong kiểm soát, chưa có biến động đáng lo.
- Tuổi Dần hôm nay tràn đầy động lực và muốn bắt tay sớm vào các dự định mới. Sự chủ động giúp bạn đi trước một bước so với người khác. Với tinh thần này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về vận khí và sự khởi động thuận lợi.
- Tuổi Mão nên tránh cảm giác "luyến tiếc tết" quá lâu. Khi bạn chấp nhận nhịp sống trở lại bình thường, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Tài lộc ở mức trung bình, chưa nên đầu tư hay quyết định lớn.
- Tuổi Thìn suy nghĩ khá nhiều về mục tiêu năm mới và bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch. Đây là ngày phù hợp để rà soát hơn là hành động vội vàng. Tài chính đủ dùng, không áp lực.
- Tuổi Tị có xu hướng làm việc âm thầm, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức bắt đầu. Bạn không ồn ào nhưng hiệu quả. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ trong tử vi ngày 20 tháng 2 dễ nóng lòng muốn "bứt tốc" ngay sau tết. Tuy nhiên, bạn nên từng bước ổn định lại nhịp sinh hoạt trước. Tài chính ở mức vừa phải, nên kiểm soát chi tiêu.
- Tuổi Mùi chú trọng sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và chuẩn bị công việc. Khi bạn không quá gấp gáp, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
- Tuổi Thân linh hoạt và nhanh nhạy khi xử lý những việc phát sinh đầu năm. Bạn dễ nhận được tín hiệu tích cực từ các mối quan hệ. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng nhích nhẹ.
- Tuổi Dậu nên tránh ôm đồm quá nhiều việc ngay sau kỳ nghỉ. Hãy để cơ thể và tinh thần thích nghi dần. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất bắt đầu tính toán thực tế hơn cho năm mới. Khi giữ được sự bình tĩnh, bạn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Tử vi hằng ngày cho thấy tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi cần chú ý điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt để tránh mệt mỏi khi đi làm lại. Một nhịp khởi động êm sẽ giúp bạn đi xa hơn. Tài chính đủ dùng
Tử vi ngày 20 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
20/02/2026 06:45 GMT+7
Bình luận (0)