- Tuổi Tí trong tử vi ngày 25 tháng 2 có dấu hiệu cải thiện về hiệu suất công việc. Một việc tưởng nhỏ có thể mang lại kết quả tốt. Tài lộc ổn định, có thể nhận được khoản nhỏ bất ngờ.
- Tuổi Sửu vẫn giữ nhịp chắc chắn như thường lệ. Tuy nhiên, bạn nên linh hoạt hơn nếu muốn tiến nhanh. Tài chính an toàn, chưa có bước nhảy mạnh.
- Tuổi Dần hôm nay khá quyết đoán và sẵn sàng xử lý việc khó. Sự dứt khoát giúp bạn tạo lợi thế rõ rệt. Theo tử vi hằng ngày, với khí thế này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về công việc và tín hiệu tài lộc tích cực.
- Tuổi Mão dễ chững lại vì suy nghĩ quá nhiều. Nếu không thay đổi cách tiếp cận, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội. Tài lộc ở mức trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
- Tuổi Thìn có cơ hội mở rộng mối quan hệ hoặc nhận được lời đề nghị đáng cân nhắc. Tuy nhiên, bạn cần tỉnh táo trước khi quyết định. Tài chính đủ dùng.
- Tuổi Tị làm việc kín kẽ và có chiến lược. Bạn không nổi bật nhưng tiến đều. Tài lộc giữ ở mức an toàn, tránh đầu tư mạo hiểm.
- Tuổi Ngọ dễ bị cuốn theo áp lực cạnh tranh. Bạn nên tập trung vào mục tiêu của mình thay vì so sánh. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi giữ được sự cân bằng và không để cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất. Nhờ đó, bạn tránh được rủi ro. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội giữa tuần. Một quyết định đúng lúc có thể mang lại lợi thế. Vì vậy, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng nhích lên rõ hơn những ngày trước.
- Tuổi Dậu nên tránh cầu toàn quá mức khiến tiến độ chậm lại. Hoàn thành đúng hạn quan trọng hơn hoàn hảo. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và được tin tưởng giao việc. Nếu giữ được nhịp ổn định, kết quả cuối tuần sẽ khả quan. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi cần chú ý quản lý thời gian để tránh dồn việc. Một thay đổi nhỏ trong cách làm có thể cải thiện hiệu quả. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 25 tháng 2: 2 con giáp bứt tốc, 2 tuổi nên cẩn trọng giữa tuần
25/02/2026 05:15 GMT+7
