Tử vi ngày 30 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Ngày cuối cùng của tháng không phải để tiếc nuối những điều chưa làm được, mà là để ghi nhận hành trình mình đã đi qua. Khi biết nhìn lại với sự bình tĩnh và biết ơn, bạn sẽ bước vào tháng mới với nhiều năng lượng tích cực, tài lộc và cơ hội hơn