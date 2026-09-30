Tử vi ngày 30 tháng 9: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 30 tháng 9 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp trong ngày cuối tháng. Có tuổi đón kết quả vào phút chót, người bất ngờ còn dư một khoản tiền so với dự tính, trong khi một số con giáp nên khép lại điều không còn hiệu quả thay vì tiếp tục bỏ thêm thời gian và tiền bạc.