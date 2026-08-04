Tử vi ngày 4 tháng 8: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Một ngày suôn sẻ không có nghĩa là chẳng xảy ra chuyện ngoài dự tính. Đôi khi, điều khiến một ngày trở nên tốt đẹp chính là khả năng xử lý những rắc rối nhỏ mà không để chúng biến thành chuyện lớn