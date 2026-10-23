Từ video 'triệu view' truyền cảm hứng, tự tin với báo chí trên không gian số

Chủ trang trại rắn ở Koh Braih 'bất ngờ' đón khách

Khởi nghiệp từ mô hình nuôi rắn ráo trâu tại một xã miền núi, bà Trần Thị Linh (61 tuổi) ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi chưa từng nghĩ trang trại của gia đình lại được cả nước biết đến.

Sơ đồ tăng trưởng lượt xem, bạn đọc theo dõi đăng ký... trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi ẢNH: MINH TOÀN

Mọi chuyện đã đổi thay khi phóng sự Làm giàu từ rắn ráo trâu được Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi đưa lên nền tảng số, tại fanpage "Truyền hình Quảng Ngãi". Chỉ sau vài ngày, video chạm mốc 1 triệu lượt xem. Đến nay, sau gần 2 tháng đăng tải, con số này đã vượt 1,6 triệu.

Nối tiếp những lượt xem là đông đảo lượt khách từ các tỉnh, thành phố tìm về xã Kon Braih để được "mắt thấy, tai nghe" cách bà Linh nuôi rắn. Nhiều cá nhân trong số đó đã đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua giống.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi tác nghiệp tại Tuần di sản văn hóa biển đảo ẢNH: M.T

Video triệu view trên mạng xã hội đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều người và tiếp thêm động lực cho chủ trang trại nuôi rắn tại một xã miền núi của tỉnh phát triển, mở rộng quy mô sản xuất.

"Tôi rất xúc động và bất ngờ khi nhiều khách đến từ tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên rồi TP.HCM… sau khi xem phóng sự đã lặn lội đến tận nhà để tham quan và mua con giống. Hiện cơ sở đang nỗ lực sản xuất để đủ nguồn giống cung ứng cho các khách ngoài tỉnh này", bà Linh cho biết.

Mạng xã hội trở thành kênh truyền thông hội tụ

Xác định mạng xã hội là kênh tiếp cận độc giả nhanh nhất, nhiều nhất và hiệu quả, Báo và phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi đã không ngừng đổi mới về hình thức thể hiện để phù hợp với đặc thù của nền tảng, đảm bảo mức độ lan tỏa và tương tác với công chúng.

Tham gia vào mạng xã hội, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi luôn kiên định với giá trị cốt lõi của báo chí, đó là thông tin khách quan, trung thực, nhân văn và có trách nhiệm.

Tổ nội dung số sản xuất các chương trình tại phòng thu Báo Quảng Ngãi điện tử ẢNH: M.T

Trên Facebook, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi khẳng định sự hiện diện của mình với 4 fanpage đạt hơn 831.000 người dùng mạng xã hội theo dõi. Trong đó, fanpage Truyền hình Quảng Ngãi dẫn "đầu bảng", với 647.000 người theo dõi.

Tổ nội dung số sản xuất các chương trình tại phòng thu Báo Quảng Ngãi điện tử ẢNH: M.T

Ở nền tảng TikTok, nơi thu hút khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng mỗi tháng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi thu hút 1,3 triệu người dùng. Trong đó, kênh TikTok "Truyền hình Quảng Ngãi" chạm mốc 1,2 triệu người đăng ký.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi cũng sở hữu 3 kênh YouTube, trong đó có 1 kênh đạt nút Bạc. Cụ thể, từ tháng 4.2023, YouTube "Truyền hình Quảng Ngãi" đạt nút Bạc khi vượt qua mốc 100.000 lượt người đăng ký theo dõi. Đến nay, số lượt người đăng ký theo dõi kênh YouTube này đã tăng gần 4 lần, đạt gần 380.000 người đăng ký.

Một cơ quan, nhiều nền tảng, chung sứ mệnh

Ông Huỳnh Đức Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi, khẳng định thời gian qua đơn vị luôn xem mạng xã hội là kênh quan trọng để lan tỏa thông tin chính thống nhanh và hiệu quả hơn.

Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng tòa soạn hội tụ ẢNH: M.T

"Báo chí không thể đứng ngoài mạng xã hội. Báo chí cũng không cạnh tranh với mạng xã hội, mà là tận dụng sức lan tỏa của các nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của báo chí là chính xác, khách quan và trách nhiệm", ông Huỳnh Đức Minh nhấn mạnh.

Với mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, hoạt động chuyên nghiệp - nhân văn - hiện đại, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất nội dung đa nền tảng theo mô hình tòa soạn hội tụ.

Trên cơ sở tập trung nguồn lực, mô hình tòa soạn hội tụ được vận hành trên 5 nền tảng: báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số. Với quy trình sản xuất "một đầu vào - đa đầu ra", thông tin được quy về một mối, sau đó "may đo" riêng cho từng nền tảng dưới dạng video, video ngắn, infographic, podcast, vodcast, livestream…

Chính sự "phân vai" hiệu quả này đã giúp Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi tạo ra sự cộng hưởng thông tin, đảm bảo dòng chảy thông tin xuyên suốt. Qua đó, đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, chính xác, đúng định hướng chính trị, ngày càng đi vào chiều sâu và phủ sóng rộng khắp.

Kiểm duyệt nội dung báo in trước khi chuyển nhà in ẢNH: M.T

Năm 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi thu hút 710 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Từ tháng 1.2026 đến nay, con số này tiếp tục tăng trưởng và "chạm mốc" gần 750 triệu lượt xem. Báo Quảng Ngãi điện tử hiện nay đạt gần 100.000 lượt truy cập/ngày, tăng hơn 300% so với tháng cùng kỳ năm 2025.

Trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong biên tập, sản xuất, phân phối nội dung, phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả truyền thông nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm báo chí và hiệu quả tuyên truyền.