Tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn: Nạn nhân từng được hứa... tặng thêm filler

Liên quan vụ cô gái trẻ tử vong sau khi tiêm thuốc để tiêm filler nâng ngực, ngày 29.6, thông tin từ người nhà cho biết, nạn nhân T.T.L (27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) và người tiêm thuốc là bạn của nhau. Đồng thời cho biết, lúc 9 giờ sáng nay (29.6), gia đình đưa chị T.T.L đi an táng.

9 giờ ngày 29.6, gia đình đưa cô gái trẻ tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực ở khách sạn đi an táng G.B

Anh T.D.C. (30 tuổi, chồng của nạn nhân) cho biết, giữa vợ anh và H.T.Y.L (chủ cơ sở Linh Beauty spa) là bạn của nhau. Khoảng năm 2018, chị T.L đã từng bơm môi, cắt mắt tại cơ sở của Y.L. nhưng thời điểm đó cơ sở của Y.L chưa lớn như hiện tại.

Cũng theo anh C., khoảng 8 giờ ngày 27.6, chị T.L nhờ anh chở đến khách sạn D.N (đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) gặp H.T.Y.L để tiêm nâng ngực như 2 người đã hẹn trước đó. Đến nơi, chị T.L lên phòng 303, anh C. ngồi chờ ở ghế phía trước thang máy.



"Lúc đó, tôi thấy chị H.T.Y.L đi ra từ phòng 304 và vào phòng 303. Thấy chị H.T.Y.L vào phòng có vợ tôi đang chờ nên khoảng 5 phút sau tôi đi xuống tầng trệt và ra ngoài uống nước. Đến khoảng 9 giờ 15, tôi nhận được điện thoại của chị vợ nói là chị H.T.Y L báo vợ tôi bị sốc thuốc tê", anh C. kể.

Cũng theo anh C., khi nhận điện thoại của chị vợ, anh tức tốc chạy lên phòng 303 thì thấy vợ mình được 2 người đàn ông bế tới cửa thang máy. Lúc này, vợ anh co giật liên tục, sùi bọt mép, không tỉnh táo. "Khi đưa vợ tôi xuống tầng trệt, ô tô của chị H.T.Y.L đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ thông báo vợ tôi sốc thuốc, suy hô hấp, tiên lượng xấu. Đến 13 giờ ngày 27.6, bác sĩ thông báo vợ tôi tử vong', anh C. thuật lại.

Người nhà của nạn nhân cũng cho biết, nội dung tin nhắn trao đổi giữa chị T.L và Y.L hẹn ngày tiêm filler và giá cả đều còn lưu lại trong điện thoại. Theo đó, giá tiêm filler mà chị T.L chốt là mức 10 triệu đồng. Tin nhắn cũng thể hiện Y.L sẽ tặng thêm... filler khi nạn nhân tiêm. Nếu nạn nhân tiêm gói giá 10 triệu sẽ được Y.L tiêm tặng gói giá 15 triệu; tiêm gói giá 15 triệu sẽ được tiêm tặng gói 20 triệu.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.6 trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler nâng ngực. Nạn nhân là chị T.L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (Q.10) trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn, và sau đó tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi ngộ độc thuốc tê. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc, niêm phong bệnh án, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân chị T.L tử vong.