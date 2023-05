Người đàn ông ngất xỉu, co giật khi đi gặt giữa trời nắng nóng 40 độ C

Theo thông tin ban đầu, chiều 22.5, Trung tâm Cấp cứu 115 Hùng Vương Kim Xuyên (Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo một nam bệnh nhân (41 tuổi, quê Phú Thọ) bị ngất, co giật trong khi gặt lúa ở đồng. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời khoảng 39 - 40 độ C.

Nạn nhân bị ngất xỉu, co giật giữa ruộng lúa CHỤP MÀN HÌNH

Nhận được tin báo, các bác sĩ đã nhanh chóng có mặt sơ cứu kịp thời và đưa bệnh nhân về phòng khám truyền bù dịch, bù nước. Sau hơn 1 giờ theo dõi tích cực, bệnh nhân đã ổn định, ra viện.

Các bác sĩ cho biết, hiện thời điểm nắng nóng gay gắt trùng vào đợt thu hoạch lúa, màu. Người nông dân thường hay gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, thậm chí là đột quỵ do nắng nóng. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi làm cần phải uống nhiều nước.

Khi gặp trường hợp say nắng, say nóng, phải thật bình tĩnh sơ cứu cho người bệnh ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc phương tiện y tế như giảm thân nhiệt cho nạn nhân, đặt nạn nhân nằm ngửa, gác chân cao. Trong trường hợp nạn nhân uống được nước thì cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút...

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất (từ 10 - 16 giờ); cần uống tối thiểu 1,5 - 2 lít nước/ngày, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng trước khi đi ra ngoài trời.

Với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, cần sắp xếp thời gian làm việc vào những lúc trời mát hơn như sáng sớm hoặc chiều muộn; hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức; nên định kỳ sau khoảng 45 - 60 phút làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút.