Tử vong vì ăn nhầm ‘bom tự chế’ tạo hình giống bánh ngọt

Hãng AFP ngày 13.11 đưa tin vụ việc xảy ra vào hôm 10.11 tại làng Padariya, thuộc huyện Dindori, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Nạn nhân được xác định là anh Rajendra Barotiya (35 tuổi).

Theo lời kể của bà Sushila Bai, vợ nạn nhân, chồng mình đang ngồi ở nhà thì một người quen tên Ram Bhagat Barotiya ghé thăm. Trong lúc trò chuyện, Ram Bhagat đã đưa cho anh một vật và nói rằng đó là rasgulla - một loại bánh ngọt tráng miệng truyền thống của Ấn Độ.

Món bánh ngọt rasgulla (màu trắng phía trên) truyền thống của Ấn Độ ẢNH: AP

Vì không thể nhìn rõ do trời tối, anh Rajendra đã làm theo thói quen ăn uống thông thường là cho cả viên bánh vào miệng và nhai. Ngay khi anh cắn mạnh, vật thể này lập tức phát nổ. Gia đình và hàng xóm đã vội vã đưa nạn nhân đến bệnh viện, thế nhưng anh Rajendra đã tử vong do vết thương quá nặng.

Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết vật mà nạn nhân cắn phải thực chất là một thiết bị nổ tự chế, thường được một số cộng đồng người dân sử dụng để bẫy lợn rừng. Loại thiết bị này được nhồi thuốc nổ lấy từ pháo hoa hoặc các mỏ đá vào trong những viên bột nhào, khiến ngoại hình của chúng vô tình trông rất giống với món bánh rasgulla.

Các nhà chức trách đã bắt giữ nghi phạm Ram Bhagat cùng một thiếu niên khác. Trong quá trình thẩm vấn, Ram Bhagat khai nhận đã nhận quả bom từ thiếu niên này. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ động cơ của sự việc. Cảnh sát đang xác minh liệu đây là một trò đùa tai hại hay một vụ mưu sát có tính toán do những mâu thuẫn cá nhân.