Từ vụ kê giường chắn lối đi chung: Khi nào hành vi gây rối bị khởi tố hình sự?

Cách đây gần 1 tháng, Báo Thanh Niên từng đưa tin về vụ việc một người phụ nữ đã kê giường chắn lối đi chung tại ngõ 61 đường Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) trong suốt nhiều tháng để ngăn hàng xóm xây nhà, vì cho rằng trước đây thửa đất được phát mại tài sản chưa đúng quy định. Đến nay Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ này. Người này tên Tạ Thị Chi (53 tuổi, trú xã Hoài Đức), đã bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Công an đọc lệnh khởi tố bà Tạ Thị Chi về tội 'gây rối trật tự công cộng' khi kê giường chắn lối đi chung ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Luật sư Vũ Thị Hồng Hạnh (TAT Law Firm) phân tích, trong vụ việc này, tình tiết đã nhiều lần được Công an xã An Khánh lập biên bản, nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục cản trở lối đi chung là yếu tố cần xem xét. Điều này có thể cho thấy hành vi mang tính kéo dài, cố ý và người thực hiện đã được cảnh báo nhưng không chấm dứt. Tuy nhiên, cần phân biệt việc nhắc nhở với quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số lần bị nhắc nhở không tự động quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Vũ Thị Hồng Hạnh ẢNH: THẢO NHÂN

Một điểm khác cần lưu ý là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm. Bà Chi này cho rằng việc xử lý, bán đấu giá tài sản trước đó chưa bảo đảm quyền lợi của gia đình, do đó đã có hành vi cản trở.

Về vấn đề này, luật sư Hồng Hạnh phân tích, nếu cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm, người dân có thể khiếu nại, khởi kiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Việc tự ý chặn lối đi, cản trở người khác sử dụng tài sản không phải là cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp.