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    Bị khởi tố vì kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà

    Trần Cường
    Trần Cường
    Bị ngân hàng thu hồi mảnh đất thế chấp bán đấu giá, chủ cũ của khu đất đã mang chuồng chó, giường và xe máy chặn lối đi chung trước thửa đất, nhằm cản trở chủ đất mới xây nhà.

    Liên quan đến vụ kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ, Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tạ Thị Chi (53 tuổi, trú xã Hoài Đức, Hà Nội), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

    Khởi tố người kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ - Ảnh 1.

    Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với bà Tạ Thị Chi

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Cơ quan công an xác định, năm 2010, gia đình bà Chi dùng thửa đất ở thôn Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) thế chấp để vay ngân hàng. Do gia đình bà Chi không có khả năng trả nợ, năm 2022, ngân hàng đã thu hồi thửa đất để bán đấu giá.

    Ông L.V.Đ (trú P.Hà Đông, Hà Nội) trúng đấu giá và là chủ sở hữu thửa đất. Ông Đ. sau đó ủy quyền cho ông N.H.V (trú xã An Khánh) xây dựng nhà ở.

    Trong các ngày 12 - 13.9, ông V. triển khai xây dựng thì xảy ra mâu thuẫn với bà Chi. Bà Chi cho rằng mảnh đất đang tranh chấp, không được xây dựng. Bà Chi sau đó kê 1 chuồng chó, 1 chiếc giường tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất.

    Khởi tố người kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ - Ảnh 2.

    Bà Chi mang chuồng chó, giường và xe máy ra chặn lối đi chung

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ

    Đáng chú ý, khi ông V. cùng thợ đi vào khu đất để xây dựng thì bà Chi nhiều lần dùng xe máy chặn giữa lối đi, khóa cổ xe để ông V. không vào được.

    Nắm thông tin, Công an xã An Khánh đã nhiều lần lập biên bản ghi nhận sự việc và nhắc nhở bà Chi nhưng người này vẫn có những hành vi cản trở những người tham gia xây dựng.

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    Một hộ dân đã kê giường, vật dụng chắn ngang lối đi chung tại ngõ 61 đường Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) trong suốt 5 tháng qua để ngăn hàng xóm xây nhà, vì cho rằng trước đây thửa đất được phát mại tài sản chưa đúng quy định.

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    Tạ Thị Chi kê giường chặn lối đi chung tranh chấp đất đai Gây rối trật tự công cộng hà nội

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