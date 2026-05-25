Từ vụ ma túy ở bar Revo, lộ đường dây trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Ngọc Lê
25/05/2026 20:53 GMT+7

Mở rộng điều tra từ vụ triệt phá tụ điểm ma túy ở bar Revo (số 15 - 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TP.HCM), Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can về hành vi trốn thuế với số tiền gian lận nhiều tỉ đồng.

Ngày 25.5, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can ở bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu) về hành vi trốn thuế.

3 bị can bị khởi tố trong đường dây trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Đây là kết quả từ việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM trong công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra bar Revo và khởi tố 50 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý tội phạm ma túy, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, PC03 điều tra toàn diện hoạt động tài chính của bar này.

Qua quá trình điều tra xác định bar Revo có pháp nhân là Công ty Mai Group. Dù là người thực tế quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng Đặng Tuấn Vũ (36 tuổi, ở phường Rạch Dừa, TP.HCM) lại không ra mặt đứng tên pháp lý.

Thay vào đó, Vũ thuê Mai Quý Dương (54 tuổi, ở phường Vũng Tàu) làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời thuê Lê Ngọc Anh làm kế toán để thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế.

Công an xác định trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh tại bar Revo lên tới trên 41 tỉ đồng.

Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền trên 6 tỉ đồng. Trên 35 tỉ đồng doanh thu còn lại đã bị bỏ ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế GTGT bị gian lận là hơn 2,9 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 22.5, PC03 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn VũMai Quý Dương.

Riêng đối với bị can Lê Ngọc Anh, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 3 bị can bị điều tra về hành vi trốn thuế.

Hiện đường dây trốn thuế hàng chục tỉ đồng nói trên đang được PC03 tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an TP.HCM xóa tụ điểm ma túy tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu

Từ việc đột kích một quán bar hoạt động quá giờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã "lần theo dòng chảy", bóc gỡ toàn bộ đường dây, khởi tố 50 bị can.

trốn thuế quán bar Revo Công An TP.HCM phường Vũng Tàu TP.HCM ma túy
