Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn hơn 2,4 tấn chất độc xyanua từ Campuchia

Ngọc Lê
23/05/2026 12:20 GMT+7

Từ vụ nghi uống thuốc độc tự tử, Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ liên tục 15 ngày đêm để triệt phá đường dây buôn lậu hơn 2,4 tấn chất độc xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 23.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Viện KSND TP.HCM khởi tố 35 bị can về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Đây là kết quả đột phá của Công an TP.HCM nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 29.4, khi PC01 Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin về cái chết của anh T.N.T (ở xã Bàu Bàng, TP.HCM). Hiện trường ban đầu cho thấy nạn nhân nghi uống thuốc độc tự tử. 

Tuy nhiên, thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhận định vụ việc có nhiều uẩn khúc, lập tức lệnh cho các điều tra viên tung lực lượng vào cuộc làm rõ nguồn gốc chất độc.

Kết quả pháp y khẳng định anh T. tử vong do ngộ độc xyanua. Truy vết từ điện thoại và các tài khoản cá nhân của nạn nhân, trinh sát phát hiện số xyanua này được đặt mua qua Facebook của một đối tượng tên Diệp Thái Thanh Lâm.

Mở rộng xác minh, các điều tra viên phát hiện Lâm không phải là một kẻ bán lẻ nghiệp dư, mà gã là một "đại lý" trên mạng xã hội, đang cung cấp thứ "hóa chất chết chóc" này cho hàng loạt đối tượng khác nhau.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của xyanua - loại hóa chất chỉ cần một lượng siêu nhỏ đã tước đoạt mạng sống con người, chuyên án lập tức được xác lập. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được lệnh xuất kích, ròng rã suốt 15 ngày đêm truy xét không ngừng nghỉ.

Hơn 2,4 tấn xyanua là số lượng khổng lồ mà đường dây này đã tuồn từ Campuchia vào Việt Nam chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4.2026. Trong đó, khoảng 1,7 tấn đã được bán trôi nổi ra thị trường.

"Ông trùm" điều hành đường dây này được làm rõ là Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sống chủ yếu tại Campuchia. Đỏ chỉ đạo đàn em vận chuyển xyanua cắt đuôi qua các đường mòn lối mở dọc biên giới, đưa sâu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ bằng các phương thức cực kỳ tinh vi, ẩn danh trên không gian mạng.

Đến nay, lực lượng công an đã đồng loạt bủa vây, bắt gọn các mắt xích, thu giữ hơn 1,3 tấn xyanua chưa kịp tẩu tán tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Bên cạnh lượng hóa chất độc hại khổng lồ, cơ quan điều tra còn tạm giữ hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, ô tô và các phương tiện dùng để vận chuyển chất độc.

Hiện PC01 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây mua bán chất độc xyanua, truy xét tận gốc các đối tượng mua sắm, sử dụng hóa chất này sai mục đích.

Công an TP.HCM bắt 5 người bán 'khí cười' hơn 20 tỉ đồng

