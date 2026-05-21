Từ vụ thi hộ bị xử lý: Kỳ thi VSTEP là gì mà nhiều sinh viên lo?

Câu hỏi đặt ra: vì sao kỳ thi VSTEP khiến không ít sinh viên e ngại đến mức tìm cách đối phó?

"Cửa ải" khiến nhiều sinh viên áp lực

Không ít sinh viên thừa nhận họ... sợ VSTEP hơn cả những môn chuyên ngành. Nguyễn Minh Tú, sinh viên năm cuối ngành kinh doanh quốc tế tại một trường ĐH tại P.Tân Hưng, TP.HCM (trước thuộc Q.7), cho biết từng thi VSTEP 2 lần mới đạt chuẩn đầu ra.

"Em học chuyên ngành ổn nhưng tiếng Anh không giỏi. Nghe và nói là hai kỹ năng khiến em lo nhất. Càng gần ngày tốt nghiệp càng lo vì nếu chưa có chứng chỉ VSTEP thì không được xét ra trường", Tú nói.

Nguyễn Ngọc Bích (24 tuổi), đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại một trường ĐH ở P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước thuộc Q.Bình Thạnh), cho biết rất căng thẳng vì thi VSTEP 2 lần đều trượt. Theo Bích, VSTEP chính là "cửa ải" lớn nhất cần vượt qua để trở thành thạc sĩ.

Huỳnh Thanh Hải, sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin một trường ĐH ở P.Linh Chiểu, TP.HCM (trước là TP.Thủ Đức), cho hay đang luyện thi VSTEP nhưng thử thi 2 lần đều không đạt. "Em đang gặp áp lực tốt nghiệp đúng hạn, lại nghe nhiều anh chị khóa trên cho biết họ từng bị ám ảnh bởi việc phải thi đi thi lại nhiều lần mới đạt chuẩn nên em rất lo kỳ thi VSTEP".

Trên nhiều diễn đàn, kỳ thi VSTEP cũng được nhiều sinh viên nhắc đến và cho biết đó là nỗi lo lớn nhất để trở thành cử nhân.

Kỳ thi VSTEP là gì?

Tiến sĩ Phạm Tiến Đông, Phó giám đốc Trung tâm tin học – ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo ông Đông, VSTEP là một trong những chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các trường đại học. Đối với sinh viên, VSTEP là một trong những chứng chỉ được các trường sử dụng để đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi xét tốt nghiệp bên cạnh các chứng chỉ khác như: Aptis, IELTS, TOEIC, VEPT, TOEFL iBT…. Tùy theo ngành học và quy định của từng trường, sinh viên thường phải đạt trình độ B1 hoặc B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đây cũng là điều kiện cần trong học sau đại học ở nhiều cơ sở đào tạo.

Cũng theo ông Đông, đối với người đi làm, VSTEP cũng như các chứng chỉ quốc tế như: Aptis, IELTS, TOEIC, VEPT, TOEFL iBT… được sử dụng trong tuyển dụng, thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, xét tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ của nhiều cơ quan, đơn vị…

"Nhìn chung, VSTEP cũng như Aptis, IELTS, TOEIC, VEPT, TOEFL iBT… không chỉ là kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ mà còn là công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh có ý nghĩa quan trọng đối với đào tạo đại học, kiểm định chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp của người học, đồng thời mở cánh cửa để gia nhập và thăng tiến ở thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay", ông Đông nói.

Phân tích lý do vì sao nhiều sinh viên lại e ngại hoặc áp lực khi nhắc đến kỳ thi VSTEP, ông Đông cho rằng sinh viên lo nếu không đạt yêu cầu, có thể bị ảnh hưởng đến tiến độ ra trường, kế hoạch học sau đại học hoặc cơ hội việc làm, cuộc sống của sinh viên. Điều này khiến các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trở thành áp lực lớn đối với nhiều sinh viên, đặc biệt ở giai đoạn cuối khóa.

"Nguyên nhân nữa vì VSTEP là kỳ thi đánh giá toàn diện, cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Trong khi đó, năng lực tiếng Anh của nhiều sinh viên chưa đồng đều, đặc biệt ở kỹ năng nói và viết do thiếu môi trường thực hành và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Điều này làm gia tăng tâm lý thiếu tự tin và lo lắng khi tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó, còn có khoảng cách giữa cách học trước đây và cách thi VSTEP. Nhiều sinh viên quen học tiếng Anh theo kiểu ghi nhớ từ vựng, làm bài ngữ pháp, chọn đáp án đúng; trong khi đó, VSTEP đòi hỏi sử dụng tiếng Anh để xử lý thông tin, trình bày quan điểm, viết bài có cấu trúc và nói có lập luận...", ông Đông nói.

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi VSTEP

Để giảm áp lực khi thi VSTEP, bà Nguyễn Bích Thảo, giảng viên tiếng Anh, Trung tâm SkyLink English Center (TP.HCM), cho rằng thí sinh nên ôn tập đều cả 4 kỹ năng, làm quen cấu trúc đề thi và luyện phản xạ tiếng Anh trong các tình huống thực tế. Đồng thời cần giữ tâm lý bình tĩnh, đọc kỹ yêu cầu đề và phân bổ thời gian hợp lý để tránh mất điểm đáng tiếc.

Cũng dành lời khuyên cho thí sinh đang đau đầu với "cửa ải" VSTEP, bà Huỳnh Thị Lan Anh, giảng viên tiếng Anh, Trung tâm Lila English (TP.HCM), chia sẻ: "Thí sinh không nên học tủ hay phụ thuộc hoàn toàn vào bài mẫu. Thay vào đó, cần luyện kỹ năng diễn đạt tự nhiên, tăng vốn từ học thuật và duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh hằng ngày để cải thiện khả năng phản xạ khi vào phòng thi".

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi VSTEP, ông Đông khuyên sinh viên cần xác định rõ trình độ hiện tại và mục tiêu đầu ra mong muốn, từ đó xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Theo ông Đông, ở giai đoạn đầu, người học nên tập trung củng cố nền tảng tiếng Anh, đặc biệt là từ vựng, ngữ pháp, phát âm và kỹ năng diễn đạt. Với kỹ năng nghe và đọc, sinh viên cần tăng cường tiếp xúc với tiếng Anh thông qua các bài nghe, bài đọc có nội dung phù hợp với trình độ nhằm hình thành khả năng nắm ý chính, nhận diện thông tin quan trọng và hiểu các cách diễn đạt tương đương. Với kỹ năng nói và viết, người học nên chú trọng phát triển ý tưởng, diễn đạt mạch lạc và sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế thay vì học thuộc câu mẫu một cách máy móc.

Ông Đông hướng dẫn thêm: "Sau khi đã có nền tảng tương đối ổn định, sinh viên cần làm quen với cấu trúc đề thi VSTEP, thời lượng của từng phần và yêu cầu cụ thể của từng kỹ năng. Việc này giúp người học hiểu cách phân bổ thời gian, tránh bỏ sót yêu cầu đề bài và giảm áp lực trong quá trình làm bài thi. Tuy nhiên, việc luyện đề không nên chỉ dừng ở "mẹo làm bài", mà cần hướng đến việc phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh thực chất".

Theo ông Đông, trong quá trình ôn luyện, sinh viên nên duy trì việc học đều đặn và cân đối giữa các kỹ năng. Bên cạnh việc tham gia các khóa học hoặc hoạt động hỗ trợ học thuật, người học cần chủ động tạo môi trường tiếp xúc với tiếng Anh thông qua việc đọc tài liệu, nghe podcast, xem video, luyện nói và viết thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ, các nền tảng học tập trực tuyến và phần mềm hỗ trợ học ngoại ngữ cũng góp phần nâng cao hiệu quả tự học...

"Quan trọng nhất, việc học tiếng Anh cần được xem là một quá trình liên tục và lâu dài thay vì chỉ tập trung ôn luyện trong thời gian ngắn trước kỳ thi. Khi người học duy trì được thói quen sử dụng tiếng Anh thường xuyên và có phương pháp học tập phù hợp, khả năng đạt kết quả tốt trong kỳ thi VSTEP sẽ bền vững và hiệu quả hơn", ông Đông chia sẻ.