Golf Hà Nội thăng hoa ở Đại hội Thể thao toàn quốc

Hai chiến thắng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khẳng định bản lĩnh và sự ổn định của bộ đôi golfer trẻ Tuấn Anh và Chúc An, đồng thời mang về cho đoàn Hà Nội cú đúp HCV cá nhân.

Ngày chung kết giải vô địch golf quốc gia năm 2026 trên sân Vinpearl Golf Leman chứng kiến màn tăng tốc mạnh mẽ của Nguyễn Tuấn Anh. Sau hai vòng đầu chưa quá nổi bật, golfer sinh năm 2009 đã tạo nên một màn đấu kỷ lục của giải.

Đương kim vô địch khởi đầu giải với 72 gậy ở vòng 1, rồi cải thiện thành tích bằng vòng 69 gậy ở ngày thứ 2. Anh bước vào ngày chung kết với ba gậy cách biệt so với vị trí dẫn đầu Nông Quốc Khanh.

Tuấn Anh (giữa) đoạt ngôi vô địch ẢNH: BTC

Tuấn Anh ghi ba birdie liên tiếp từ hố số 2 đến hố số 4, trước khi có thêm hai birdie tại hố 7 và 8 để hoàn thành chín hố đầu chỉ với 31 gậy (-5). Sang đường về, golfer 17 tuổi tiếp tục ghi birdie tại hố 10 và 13, đồng thời giữ par ở tất cả những hố còn lại. Bảy birdie, 11 điểm par và không mắc bất kỳ bogey nào, Nguyễn Tuấn Anh khép lại vòng chung kết hoàn hảo với 65 gậy (-7).

Với tổng điểm -10 sau ba vòng, Tuấn Anh bảo vệ thành công chức vô địch và thiết lập kỷ lục mới của sân, cũng như của giải. Anh hơn Nguyễn Đức Sơn 5 gậy, đồng thời vượt qua thành tích kỷ lục -6 mà đương kim Á quân thiết lập năm 2024.

Với việc giải vô địch golf quốc gia lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc, Tuấn Anh đồng thời mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn Hà Nội tại kỳ Đại hội lần thứ X.

"Tôi rất vui khi bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia năm thứ hai liên tiếp. Đây là thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu golf của tôi. Năm nay, được thi đấu dưới màu áo đội Hà Nội và góp phần mang về tấm HCV đồng đội nam khiến tôi rất tự hào. Tấm huy chương này có ý nghĩa đặc biệt với tôi", Tuấn Anh chia sẻ.

Golfer trẻ hài lòng với màn trình diễn, nhưng không cho rằng mình đã chơi hoàn hảo. Anh nhắc tới cú đánh xuống nước ở hố 17 và một số cú putt ngắn bị bỏ lỡ trong ngày chung kết. Với điểm -7 trong ngày, Tuấn Anh tin mình vẫn có thể làm tốt hơn.

Kỳ tích của 'ngọc nữ' Chúc An

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An tạo lợi thế lớn sau hai vòng đấu cùng đạt 69 gậy. Tổng điểm -6 giúp golfer Hà Nội dẫn trước Đoàn Xuân Khuê Minh tám gậy trước ngày chung kết.

Khoảng cách ấy là nền tảng quan trọng, nhưng Chúc An vẫn phải hoàn thành 18 hố cuối trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt để giữ ngôi đầu.

Chúc An thống trị giải golf vô địch quốc gia với 4 chức vô địch liên tiếp ẢNH: BTC

Cô khởi đầu vòng quyết định bằng hai birdie, có thời điểm đưa tổng điểm lên -8. Dù nhịp ghi điểm đoạn cuối chững lại, nhưng cô vẫn kiểm soát được lợi thế và kết thúc vòng đấu với 72 gậy. Tổng điểm 210 gậy (-6) giúp Chúc An đăng quang với cách biệt 12 gậy so với á quân Park Ha Na, đồng thời giành HCV cá nhân nữ cho Hà Nội.

Chức vô địch năm nay nối tiếp các danh hiệu của Chúc An vào các năm 2023, 2024 và 2025, đưa chuỗi đăng quang của cô lên bốn mùa liên tiếp. Hành trình bảo vệ ngôi đầu càng đáng chú ý bởi Chúc An vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, không có thời gian làm quen sân.

Trước giải, Chúc An đặt ra mục tiêu là thi đấu hết khả năng và đóng góp tốt nhất cho đội Hà Nội. Sau khi chiến thắng, Chúc An thừa nhận chức vô địch "nằm ngoài kỳ vọng", đồng thời bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi mang HCV về cho đoàn Hà Nội.

Hai chiến thắng tại Vinpearl Golf Leman mang đến cho golf Hà Nội cú đúp HCV cá nhân ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tuấn Anh khẳng định bản lĩnh bằng cuộc ngược dòng và vòng đấu lập kỷ lục, còn Chúc An duy trì sự ổn định để nối dài chuỗi vô địch.

Mỗi người bảo vệ thành công một danh hiệu, cùng ghi thêm dấu mốc đáng nhớ cho golf Hà Nội.