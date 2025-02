Tuần lễ khởi đầu cho tương lai hòa đàm Ukraine

Châu Âu và cấu trúc an ninh mới

Trả lời phỏng vấn Financial Times số đăng hôm qua, Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa nhấn mạnh EU cần phải có mặt trên bàn đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine để vạch ra "kiến trúc an ninh tương lai" của châu lục. "Nếu ông Trump thật sự muốn châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn cho an ninh của châu lục, vậy thì tất nhiên châu Âu phải là thế lực chính trong việc thiết kế kiến trúc an ninh mới", theo ông Costa. Cùng ngày, Bộ trưởng Các lãnh thổ hải ngoại của Pháp Manuel Valls cảnh báo châu Âu đang ở giai đoạn bước ngoặt trong quan hệ với Mỹ, theo đó buộc châu Âu phải nỗ lực hơn bao giờ hết để bảo vệ Ukraine và tăng ngân sách dành cho quốc phòng các nước thành viên.