Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") về 3 tội: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn từng có 5 tiền án, là chủ sở hữu Công ty Thuận Lợi và thành viên góp vốn Công ty Alma, hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa.

Bị can Tuấn "thần đèn" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đòi 3 tỉ đồng vì cho rằng bị khai thác lấn mỏ

Theo cáo trạng, tháng 3.2023, Công ty DHT do vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh quản lý, điều hành, bị UBND huyện Nông Cống cũ (Thanh Hóa) xử phạt hành chính vì khai thác đất ngoài ranh giới được cấp phép.

Hơn một năm sau, Công ty Alma được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn, giáp mỏ của Công ty DHT. Phát hiện một khu vực đất bị lõm gần ranh giới hai mỏ, phía Alma cho rằng Công ty DHT đã khai thác lấn sang nên báo cáo Tuấn.

Tuấn chỉ đạo người đến gặp, đưa số điện thoại để ông Thịnh gọi trao đổi. Khi ông Thịnh không đồng ý bồi thường, Tuấn nói "không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ", rồi tắt máy.

Cuối tháng 8.2024, hơn 10 người phía Alma đến trụ sở Công ty DHT, ép ông Thịnh cùng đi đo hiện trạng tại mỏ. Phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cũ Trần Công Văn, trưởng công an xã và công chức địa chính xã được mời chứng kiến việc đo đạc.

Sau đó, các bên về phòng làm việc của ông Văn tại trụ sở UBND xã. Dù ông Văn nêu việc Công ty DHT đã bị xử phạt trước đó, phía Alma vẫn lập biên bản kiểm tra thực địa, ghi nhận Công ty DHT khai thác lấn sang mỏ Alma.

Cáo trạng xác định do chịu sức ép từ người của Tuấn và thấy ông Văn đã ký, ông Thịnh buộc phải ký biên bản. Phía Alma sau đó tự tính toán, yêu cầu Công ty DHT trả 3 tỉ đồng nhưng ông Thịnh không chấp nhận.

Không nhận 700 triệu đồng, chuyển sang lấy đất

Theo cáo trạng, người phía Alma tiếp tục đến mỏ hoặc gọi điện gây sức ép, sau đó giảm số tiền yêu cầu xuống 1,2 tỉ đồng. Tuấn cũng trực tiếp nói chuyện qua điện thoại, buộc ông Thịnh lựa chọn "trả tiền hoặc trả đất".

Ông Thịnh nhờ Phó chủ tịch UBND xã Trần Công Văn đàm phán giúp. Qua trao đổi với ông Văn, Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logictics, người phía Tuấn, đồng ý giảm còn 700 triệu đồng.

Ông Thịnh mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn, gặp Cường cùng một số người phía Alma và đề nghị Cường ký giấy nhận tiền. Tuy nhiên, khi Cường gọi điện xin ý kiến, Tuấn không đồng ý nhận 700 triệu đồng mà chuyển sang phương án lấy đất.

Cơ quan công tố cáo buộc Tuấn chỉ đạo người khai thác, múc đất trong phần diện tích mỏ của Công ty DHT. Do bị đe dọa, vợ chồng ông Thịnh không dám phản kháng hoặc tố cáo. Đến khi Tuấn bị bắt, hai người mới có đơn tố giác.

Kết quả đo đạc xác định Công ty Alma đã khai thác 96.544 m³ đất ở trạng thái tự nhiên trong diện tích mỏ của Công ty DHT, tương đương hơn 124.541 m³ đất ở thể nở rời, trị giá hơn 7,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn truy tố, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội và đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.