Thủ đoạn phạm tội của Tuấn 'thần đèn'

Thấy "động", nhờ người khác đứng tên công ty

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về các vi phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (gọi tắt là Công ty ALMA) của nhóm Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn", 52 tuổi, ngụ 175 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa) cho thấy, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế diễn ra trong thời gian dài.

Tuấn "thần đèn" khi bị bắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cuối năm 2021, Tuấn "thần đèn" cùng Trịnh Văn Tuấn (biệt danh Tuấn "HD", 43 tuổi, ngụ P.Đông Quang, Thanh Hóa) và Trịnh Xuân Thành (44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hoá) góp mỗi người 3 tỉ đồng để nhận lại toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA. Trong đó, Trịnh Xuân Thành được giao làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Xuân Long (biệt danh Long "pheo", 35 tuổi, ngụ P.Hạc Thành) làm giám đốc công ty.

Tháng 10.2023, Công ty ALMA trúng đấu giá mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống cũ, Thanh Hóa), diện tích 53.000 m2, trữ lượng 1,611 triệu m3 với số tiền 3,34 tỉ đồng. Đến tháng 6.2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty ALMA trong thời hạn 5 năm.

Từ tháng 7.2024, Tuấn "thần đèn" cùng Trịnh Văn Tuấn trực tiếp chỉ đạo nhân viên khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới 219.329 m3 đất đá, với tổng giá trị hơn 14,4 tỉ đồng. Quá trình bán đất thu lời được ăn chia theo tỷ lệ Tuấn "thần đèn" 40%; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người 30%.

Đến tháng 4.2025, khi biết tin cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát việc khai thác khoáng sản, nhóm Tuấn "thần đèn" lo sợ bị phát hiện và xử lý hành vi khai thác vượt công suất, mốc giới, nên đã họp bàn thống nhất nhờ người khác đứng tên công ty. Tuy nhiên, thực tế lợi nhuận thu được Tuấn "thần đèn", Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành vẫn chia nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, với hành vi nêu trên, Tuấn "thần đèn", Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã thu lợi bất chính hơn 14,4 tỉ đồng. Cả 3 người bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 điều 227 bộ luật Hình sự.

Khu vực mỏ đất tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống cũ) của Công ty ALMA ẢNH: X.CHINH

Không chỉ đóng vai trò chỉ đạo, điều hành Công ty ALMA, Tuấn "thần đèn" còn thành lập Công ty TNHH thương mại Thuận Lợi (viết tắt là Công ty Thuận Lợi; trụ sở tại P.hạc Thành, Thanh Hóa) và điều hành hoạt động của công ty này.

Tháng 8.2021, Công ty Thuận Lợi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản (không qua đấu giá) mỏ đất san lấp xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn cũ), có diện tích 6,3 ha, trữ lượng gần 1,1 triệu m3.

Từ tháng 11.2023 đến tháng 5.2025, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo cấp dưới khai thác vượt công suất, trữ lượng mỏ Hợp Lý; và khai thác ngoài phạm vi mốc giới mỏ tổng gần 1,4 triệu m3 đất đá san lấp, với giá trị gần 86 tỉ đồng.

Hành vi trên của Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã phạm vào tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác khoáng sản. Từ kết quả điều tra cũng cho thấy cùng thời điểm (giai đoạn 2024 - 2025), Tuấn "thần đèn" đã điều hành 2 công ty để tổ chức khai thác đất, đá trái phép với số lượng rất lớn.

Chỉ đạo "đàn em" đốt tài liệu trước khi bị công an khám nhà

Bên cạnh đó, Tuấn "thần đèn" còn chỉ đạo nhân viên trốn thuế bằng cách ghi số lượng tài nguyên bán trên hóa đơn thấp hơn khối lượng thực và để ngoài sổ sách số lượng lớn khoáng sản đã bán.

Tại Công ty ALMA, Tuấn "thần đèn" cùng với Trịnh Văn Tuấn đã thống nhất và thỏa thuận với khách hàng (các cá nhân, doanh nghiệp đến mua đất) xuất hóa đơn có giá ghi thấp hơn giá thực tế mua bán (giá thị trường); đối với khách hàng không lấy hóa đơn thì không hạch toán, để ngoài sổ sách.

Kết quả điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế với giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA là hơn 7,6 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,7 tỉ đồng; để ngoài sổ sách, không khai báo thuế, phí hơn 78.000 m3 đất đá, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 826 triệu đồng. Tổng số tiền Tuấn "thần đèn" chỉ đạo nhân viên thực hiện trái quy định về kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 2,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, lấy lời khai của các bị can cho thấy, Tuấn "thần đèn" có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo lời khai của Lê Văn Quân (biệt danh Quân "trọc", 47 tuổi, ngụ xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) - người được Tuấn "thần đèn" thuê làm thủ quỹ Công ty ALMA, khai rằng, 3 ngày trước khi bị lực lượng công an khám xét nhà của Tuấn "thần đèn", Tuấn đã nói với Quân: "Đợt này công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi".

Nhận được chỉ đạo của Tuấn "thần đèn", Lê Văn Quân đã đốt nhiều giấy tờ ghi chép thu - chi hằng ngày, trong đó có giấy tờ thu - chi liên quan đến hoạt động khai thác, bán đất đá tại mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ).

Hành vi của Tuấn "thần đèn" đã phạm vào tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.