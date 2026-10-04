Tuấn 'thần đèn' chỉ đạo người chiếm đoạt 126.952 m3 đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn thiện kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn", 52 tuổi, ngụ 175 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa) và những người liên quan đối với các hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (gọi tắt là Công ty ALMA).

Tuấn "thần đèn" ẢNH: BỘ CÔNG AN

Công ty ALMA thành lập năm 2020, trụ sở tại P.Hạc Thành, có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, chuyên khai thác đất, đá, cát, sỏi... Tuấn "thần đèn" là thành viên góp vốn và tham gia nhiều hoạt động của công ty.

Tháng 6.2024, Công ty ALMA được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, H.Nông Cống cũ). Mỏ đất của Công ty ALMA giáp ranh với mỏ đất của Công ty TNHH DHT (trụ sở tại xã Các Sơn, Thanh Hóa), do ông Đậu Văn Tuấn làm giám đốc; ông Hoàng Văn Thịnh làm phó giám đốc.

Trong quá trình khai thác đất, dù Công ty TNHH DHT không khai thác lấn chiếm, nhưng Tuấn "thần đèn" cho rằng Công ty TNHH DHT khai thác lấn chiếm, nên liên tục chỉ đạo cho Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh đòi bồi thường bằng tiền.

Ban đầu, Tuấn "thần đèn" chỉ đạo "đàn em" và những người làm cùng công ty yêu cầu ông Thịnh bồi thường 3 tỉ đồng, nhưng ông Thịnh không đồng ý. Nhóm Tuấn "thần đèn" sau đó tiếp tục đe dọa và giảm tiền xuống còn 1,2 tỉ đồng.

Lo lắng bị Tuấn "thần đèn" hành hung, ông Hoàng Văn Thịnh đã phải nhờ một cán bộ xã Tượng Sơn đàm phán và giảm xuống còn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó nhóm của Tuấn "thần đèn" không nhận tiền mà đổi ý chuyển sang khai thác lấy đất của Công ty TNHH DHT.

Sau đó, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo Lê Ngọc Tùng cùng nhân viên công ty tổ chức khai thác, chiếm đoạt tổng cộng 126.952 m3 đất, giá trị hơn 7,8 tỉ đồng tại mỏ đất của Công ty TNHH DHT.

Hành vi của Tuấn "thần đèn" cùng các bị cáo khác đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 bộ luật Hình sự.