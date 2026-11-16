Tuấn Trần làm điều đặc biệt cho Phương Anh Đào trước khi 'đối đầu' tại phòng vé

Ra rạp từ 11.11, tính đến hiện tại, phim Ngày con còn mẹ có sự góp mặt của Hồng Đào, Phương Anh Đào thu về hơn 37,9 tỉ đồng. Tác phẩm do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn dù vướng những tranh luận về mặt kịch bản nhưng vẫn dẫn đầu doanh thu phòng vé những ngày qua. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày của phim là gần 1 tỉ đồng (tính đến 12 giờ), tương đương với hơn 14.000 vé bán ra trong tổng số 3.289 suất chiếu.

Theo đại diện Box Office Vietnam, Ngày con còn mẹ không gặp nhiều khó khăn trong tuần này, do các đối thủ ra mắt cùng thời điểm thậm chí không vào top 5 về mặt doanh thu. “Thử thách thực sự với Hồng Đào sẽ là con trai trên màn ảnh của chị: Tuấn Trần với tác phẩm Trại giam hạnh phúc ra mắt trong tuần này. Hai bộ phim này cùng với phần mới của The Hunger Games dự kiến sẽ cùng chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần sau”, phía đại diện Box Office Vietnam nhận định.

Tuấn Trần bối rối khi nhắc tên Phương Anh Đào

Tuấn Trần ủng hộ phim của Phương Anh Đào Ảnh: NSX

Những ngày qua, Hồng Đào, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên của Ngày con còn mẹ tích cực với các hoạt động giao lưu, quảng bá phim tại các cụm rạp. Đặc biệt, bầu không khí tại rạp chiếu càng trở nên sôi động với màn "đột nhập" không báo trước của bộ đôi diễn viên Tuấn Trần – Võ Tấn Phát trong buổi cinetour ngày 15.11.

Có mối nhân duyên sâu đậm qua hàng loạt dự án điện ảnh đình đám, sự xuất hiện của Tuấn Trần và Võ Tấn Phát dưới hàng ghế khán giả khiến ê kíp Ngày con còn mẹ bất ngờ. Nếu bộ ba Tuấn Trần – Hồng Đào – Phương Anh Đào từng gây chú ý với Mai hay dự án Mang mẹ đi bỏ, thì Võ Tấn Phát cũng giữ mối quan hệ gắn bó khăng khít với Hồng Đào sau bộ phim Lên hương. Bên cạnh đó, ngoài đời thường, Võ Tấn Phát – Nguyên Thảo vốn nổi tiếng khắp mạng xã hội như một “cặp bài trùng” với những nội dung hài hước.

Trong lúc điểm qua từng mối quan hệ thân tình với dàn diễn viên, Tuấn Trần bất ngờ khựng lại vài giây, bối rối khi quay sang nhắc tên Phương Anh Đào đứng ngay kế bên, đồng thời hóm hỉnh trêu chọc Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát. Được biết, nam diễn viên vừa đáp máy bay từ Hàn Quốc trở về Việt Nam đã có mặt tại rạp chiếu phim để ủng hộ các đồng nghiệp. Anh cũng mong tâm huyết của đoàn phim sẽ lan tỏa hơn đến khán giả.

Dàn diễn viên Ngày con còn mẹ tích cực với các hoạt động quảng bá phim Ảnh: NSX

Vốn quen thuộc với hình ảnh một tiền bối mạnh mẽ, giàu năng lượng trên phim trường Lên hương cũng như ngoài đời thực, Võ Tấn Phát nghẹn ngào chia sẻ trước khi tiến đến trao cho nghệ sĩ Hồng Đào cái ôm thật chặt. "Đây đánh dấu lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khoảnh khắc rất lạ từ má Hồng Đào. Khi nhân vật của má gặp lại người mẹ ruột của mình, tự nhiên tôi thấy má nhỏ bé hệt như một đứa trẻ”, anh nói về phân đoạn ấn tượng.

Hồng Đào hé lộ hậu trường phim

Cũng trong các buổi giao lưu, dàn diễn viên cũng có những chia sẻ về hậu trường các cảnh quay trong phim. Điển hình là Hồng Đào khi nói về phân đoạn tương tác với Huy Khánh, cô bật mí: “Do đạo diễn bắt tôi làm thẳng. Vì điện ảnh sẽ chiếu trên màn hình rất lớn, nếu mình làm gì mà hơi giả là người xem biết liền. Cho nên tôi cứ thẳng chân đá thôi. Sau đó Huy Khánh có chụp một tấm ảnh gửi đạo diễn, không biết thế nào nhưng đạo diễn nói với tôi rằng bạn ấy bị bầm hết đùi vì cảnh quay đó”.

Nữ nghệ sĩ cho biết Ngày con còn mẹ được quay trong vòng 1 tháng, sau đó cô phải mất vài tuần để thoát vai. Nhìn lại hành trình đó, diễn viên đảm nhận nhân vật bà Tím trong phim chia sẻ: “Cho dù vất vả thế nào nhưng chỉ cần được khán giả yêu thương, chạm đến cảm xúc của người xem và gửi gắm thông điệp yêu thương những người thân của mình thì đó là sự thành công của ê kíp rồi”.