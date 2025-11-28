Túi đựng iPhone đắt đỏ 'cháy hàng', sản phẩm nhái tràn lan

Chỉ sau vài ngày, iPhone Pocket đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và nhanh chóng bán hết ngay sau đó. Chính sức hút bất ngờ này của iPhone Pocket đã tạo ra làn sóng mới của các sản phẩm nhái xuất hiện ồ ạt trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc như AliExpress.

Giá bán iPhone Pocket nhái trên AliExpress ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sản phẩm nhái này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ Apple, đặc biệt là những ai chưa từng sở hữu phiên bản iPhone Pocket gốc. Đáng chú ý, tốc độ giao hàng của các bản nhái này được cho là rất nhanh, cho thấy khả năng sao chép nhanh chóng của các nhà sản xuất Trung Quốc ngay sau khi sản phẩm chính thức ra mắt.

iPhone Pocket nhái kích thước 80 cm có giá chỉ khoảng 335.000 đồng theo tỷ giá hiển thị tại Việt Nam, thấp hơn nhiều so với giá gốc là 6 triệu đồng. Các quảng cáo trực tuyến mô tả chúng là bản sao tỷ lệ 1:1, với đủ màu sắc như chanh, quýt, tím, thậm chí còn khẳng định sử dụng quy trình sản xuất tương tự, mặc dù không có nhãn hiệu hay logo của ISSEY MIYAKE.

Lý do khiến iPhone Pocket có giá 'đắt như vàng'

Được biết, iPhone Pocket (chính hãng) được Apple giới thiệu như một cách mới để tương tác với thiết bị, với thiết kế vỏ đàn hồi và dây đeo dài hoặc ngắn, được dệt 3D với các nếp gấp gân bao quanh iPhone cho phép người dùng nhìn thoáng qua màn hình một cách tinh tế.

iPhone Pocket nhái được cho là có tỷ lệ sao chép 1:1, ngoại trừ thiếu nhãn hiệu và logo ISSEY MIYAKE ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

iPhone Pocket có nhiều màu sắc tươi tắn, có giá 149,95 USD (4 triệu đồng) cho phiên bản dây ngắn và 229,95 USD (6 triệu đồng) cho phiên bản dây dài. Sản phẩm chính thức phát hành tại một số thị trường như Mỹ, Pháp hay Nhật Bản vào ngày 14.11, nhưng nhanh chóng "cháy hàng" do là phiên bản giới hạn.

Mặc dù chất lượng của những bản nhái có thể không đồng nhất và khác biệt so với sản phẩm chính hãng, nhưng mức giá cực thấp khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng không muốn chi trả cho phiên bản giới hạn hoặc giá cao của phụ kiện gốc.