Giữa cái nắng vàng óng sau hai ngày mưa rào, đồi cừu Suối Nghệ (xã Suối Nghệ, TP.HCM) như được phủ thêm một lớp áo mới với những thảm cỏ xanh mướt trải dài đầy sức sống.

Từng gây sốt MXH, đồi cừu Suối Nghệ chỉ còn 1 đàn cừu níu chân du khách

Điểm đặc biệt khiến nhiều người thích thú không chỉ nằm ở khung cảnh mang màu sắc đồng quê châu Âu, mà còn bởi đàn cừu nơi đây rất dạn người. Chỉ cần thấy du khách cầm theo bắp hay thức ăn trên tay, cả đàn lập tức quấn quýt vây quanh, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và ngập tràn tiếng cười.

Từng là điểm đến nổi tiếng với nhiều hộ chăn cừu kết hợp làm du lịch, đồi cừu Suối Nghệ hiện nay chỉ còn duy nhất một đàn cừu còn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan. Dù vậy, nơi này vẫn đều đặn đón nhiều đoàn khách ghé thăm mỗi ngày để chụp ảnh, vui chơi và trải nghiệm cảm giác cho cừu ăn giữa không gian thiên nhiên thoáng đãng.

Đồi cừu Suối Nghệ hiện nay chỉ còn duy nhất một đàn cừu còn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan. Dù vậy, vẫn đều đcó rất nhiều đoàn khách ghé thăm mỗi ngày để chụp ảnh, vui chơi và trải nghiệm ẢNH: THẮNG VÕ

Với nhiều em nhỏ, đây cũng là lần đầu được tận tay vuốt ve, cho cừu ăn và quan sát cuộc sống chăn nuôi gần gũi giữa đồng cỏ rộng lớn. Chính sự mộc mạc, thân thiện ấy đã khiến đồi cừu Suối Nghệ vẫn giữ được sức hút riêng trong lòng du khách.

Không quá cầu kỳ hay nhiều dịch vụ đi kèm, trải nghiệm ở đồi cừu Suối Nghệ chủ yếu xoay quanh việc tham quan, chụp ảnh và mua thức ăn để tương tác với đàn cừu.

Du khách được trực tiếp trải nghiệm cho cừu ăn ẢNH: VÕ HIẾU

Nhưng chính sự mộc mạc đó lại khiến nơi này giữ được nét gần gũi hiếm có giữa nhịp phát triển du lịch ngày càng hiện đại.

Bầy cừu 'độc nhất' còn sót lại ở đồi cừu Suối Nghệ

Theo chia sẻ của người chủ đồi cừu, trước đây nghề chăn cừu làm du lịch diễn ra khá tấp nập. Thế nhưng, chi phí chăn nuôi leo thang, thời tiết thất thường, cộng thêm lượng khách sụt giảm đã khiến nhiều hộ bỏ nghề. Anh là người duy nhất còn bám trụ lại với nghề nuôi cừu này. Dù nguồn thu chỉ vỏn vẹn từ việc bán thức ăn cừu cho khách, nhưng anh vẫn quyết tâm duy trì đàn cừu, với một mong muốn giản dị: Để khách du lịch khi ghé thăm vẫn có cừu để ngắm nhìn, để chụp ảnh.

Trải nghiệm ở đồi cừu Suối Nghệ chủ yếu xoay quanh việc tham quan, chụp ảnh và mua thức ăn để tương tác với đàn cừu ẢNH: THẮNG VÕ

Đàn cừu ở đồi cừu Suối Nghệ rất dạn người, chỉ cần thấy du khách cầm theo thức ăn trên tay, cả đàn lập tức quấn quýt vây quanh

ẢNH: VÕ HIẾU

Không còn nhộn nhịp như thời điểm du lịch phát triển mạnh, đồi cừu Suối Nghệ hôm nay vẫn giữ được nét bình yên rất riêng.

Giữa đồng cỏ xanh sau mưa, tiếng cười của trẻ nhỏ cùng đàn cừu quấn quýt bên du khách có lẽ chính là lý do để nơi này tiếp tục tồn tại, như một khoảng ký ức mộc mạc còn sót lại giữa vùng đất du lịch ven biển.