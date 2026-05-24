Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ
Video Đời sống

Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ

Sầm Ánh
Sầm Ánh
24/05/2026 09:35 GMT+7

Sau nhiều năm vướng mặt bằng, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, P.Bình Trưng, TP.HCM, với đoạn “nút thắt” dài khoảng 400 m trên tuyến đường này đang dần được tháo gỡ khi nhiều hộ dân bắt đầu bàn giao đất phục vụ dự án.

Tháng 5.2026, nhiều hộ dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Bình Trưng, TP.HCM đã bắt đầu bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này, cho thấy những chuyển động tích cực sau nhiều năm dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Được khởi công từ năm 2018, tuy nhiên đến nay dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp vẫn còn đoạn dài khoảng 400 mét từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh chưa thể triển khai đồng bộ, tạo thành một “nút thắt cổ chai” giữa khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.

Ông Nguyễn Quang Vinh vừa bàn giao 30 mét vuông đất để phục vụ dự án bày tỏ mong muốn sau khi dự án hoàn thành, người dân trong khu vực sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại, đồng thời sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sửa chữa, xây dựng nhà cửa.

Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ - Ảnh 1.

Người dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Long Trường, TP.HCM bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này

ẢNH: SẦM ÁNH

Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân sinh sống bên đường Đỗ Xuân Hợp đã hoàn tất bàn giao mặt bằng

ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Lê Thị Nhật Phượng cho biết gia đình bà cũng đồng thuận bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng để phục vụ dự án.

Theo bà Phượng, tuyến đường hiện nay đã quá chật hẹp so với lượng xe ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhiều người dân nơi đây đều kỳ vọng khi dự án hoàn thành, hạ tầng giao thông khu vực sẽ trở nên thông thoáng hơn, qua đó việc đi lại của người dân cũng thuận tiện và an toàn hơn.

Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Vinh vừa bàn giao 30 mét vuông đất để phục vụ dự án

ẢNH: SẦM ÁNH

Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ - Ảnh 4.

Một số hộ dân chỉnh trang lại nhà cửa sau bàn giao mặt bằng

ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh có chiều dài 1,83 km, được quy hoạch mở rộng lên 30 mét với quy mô 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư khoảng 868 tỉ đồng. Hiện nay, phần lớn tuyến đường đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng, chỉ còn lại đoạn khoảng 400 mét đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và điều kiện để sớm triển khai thi công đồng bộ.

Theo kế hoạch, sau khi công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, dự án sẽ tiếp tục được đẩy nhanh thi công nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông khu đông TP.HCM, góp phần giảm áp lực ùn tắc và tăng kết nối giữa các trục giao thông trọng điểm.

Tin liên quan

Đường rộng 7 mét 'oằn mình' gánh container, người dân ám ảnh: 'Mạng mình sống chết dễ quá'

Đường rộng 7 mét 'oằn mình' gánh container, người dân ám ảnh: 'Mạng mình sống chết dễ quá'

Nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, TP.HCM được người dân ví như “điểm đen” tai nạn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khi hàng loạt xe tải, container phải chen chúc trên mặt đường chỉ khoảng 7 mét. Giữa áp lực giao thông ngày càng lớn và những nỗi lo thường trực mỗi ngày, người dân nơi đây đang mong dự án mở rộng tuyến đường sớm được triển khai để đổi lấy sự an toàn sau nhiều năm chờ đợi.

TP.HCM sắp đổi cách chạy xe ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm: Người dân chú ý cách đi

Điều ít người để ý về những quầy hàng ven đường trong mưa đầu mùa ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Đường Đỗ Xuân Hợp đường nguyễn duy trinh TP. HCM Cầu Nam Lý mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận