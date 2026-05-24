Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn nghẽn 400m đường Đỗ Xuân Hợp bắt đầu được tháo gỡ

Tháng 5.2026, nhiều hộ dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Bình Trưng, TP.HCM đã bắt đầu bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này, cho thấy những chuyển động tích cực sau nhiều năm dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Được khởi công từ năm 2018, tuy nhiên đến nay dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp vẫn còn đoạn dài khoảng 400 mét từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh chưa thể triển khai đồng bộ, tạo thành một “nút thắt cổ chai” giữa khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.

Ông Nguyễn Quang Vinh vừa bàn giao 30 mét vuông đất để phục vụ dự án bày tỏ mong muốn sau khi dự án hoàn thành, người dân trong khu vực sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại, đồng thời sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sửa chữa, xây dựng nhà cửa.

Người dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Long Trường, TP.HCM bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều hộ dân sinh sống bên đường Đỗ Xuân Hợp đã hoàn tất bàn giao mặt bằng ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Lê Thị Nhật Phượng cho biết gia đình bà cũng đồng thuận bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng để phục vụ dự án.

Theo bà Phượng, tuyến đường hiện nay đã quá chật hẹp so với lượng xe ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhiều người dân nơi đây đều kỳ vọng khi dự án hoàn thành, hạ tầng giao thông khu vực sẽ trở nên thông thoáng hơn, qua đó việc đi lại của người dân cũng thuận tiện và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Quang Vinh vừa bàn giao 30 mét vuông đất để phục vụ dự án ẢNH: SẦM ÁNH

Một số hộ dân chỉnh trang lại nhà cửa sau bàn giao mặt bằng ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh có chiều dài 1,83 km, được quy hoạch mở rộng lên 30 mét với quy mô 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư khoảng 868 tỉ đồng. Hiện nay, phần lớn tuyến đường đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng, chỉ còn lại đoạn khoảng 400 mét đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và điều kiện để sớm triển khai thi công đồng bộ.

Theo kế hoạch, sau khi công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, dự án sẽ tiếp tục được đẩy nhanh thi công nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông khu đông TP.HCM, góp phần giảm áp lực ùn tắc và tăng kết nối giữa các trục giao thông trọng điểm.