Từng nặng gần 100 kg, Lê Xuân Tiền trải lòng áp lực giữ hình tượng 'nam thần'

Được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần”, Lê Xuân Tiền cho biết anh đã trải qua khoảng thời gian dài chủ động buông bỏ những áp lực về ngoại hình để sống thoải mái hơn. Nam diễn viên tiết lộ trong 3 năm, anh tăng từ 83 kg lên gần 99 kg vì thay đổi hoàn toàn lối sống.

“Tôi từng rất kỷ luật. Ngày nào tôi cũng thức dậy sớm chạy bộ, tập luyện, ăn uống kiểm soát nghiêm ngặt. Sau 8-9 giờ tối là không ăn gì nữa. Nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy đuối năng lượng, không còn sự sáng tạo hay thoải mái trong công việc”, anh chia sẻ.

Theo Lê Xuân Tiền, thời điểm đó anh vừa hoạt động nghệ thuật vừa tập trung kinh doanh nên luôn trong trạng thái áp lực vì phải giữ hình ảnh đẹp mọi lúc. Sau nhiều năm liên tục duy trì vóc dáng và lịch sinh hoạt khắt khe, nam diễn viên quyết định cho phép bản thân “xả” nhiều hơn.

“Tôi bắt đầu cho mình được lười một chút, ăn uống thoải mái hơn. Có khi 2-3 giờ sáng vẫn ăn như bình thường. Việc đó khiến tôi không còn kiểm soát ngoại hình quá khắt khe nữa nhưng bù lại tôi thấy tinh thần dễ chịu hơn”, anh nói.

Nam diễn viên thừa nhận từng áp lực vì phải giữ hình ảnh đẹp trước công chúng Ảnh: MK NGUYỄN

Trong quãng thời gian đó, Lê Xuân Tiền gần như biến mất khỏi các sàn diễn thời trang. Anh cho biết mình hầu như không nhận show, ngoại trừ những lần trình diễn các thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí - người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu làm nghề.

“Trước đó tôi hoạt động liên tục khoảng 7 năm rồi nên muốn cho mình nghỉ ngơi vài năm. Tôi cũng nói thẳng với mọi người là giai đoạn này muốn sống thoải mái hơn nên xin tạm dừng”, nam diễn viên kể.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp ổn định công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân, Lê Xuân Tiền bắt đầu lên kế hoạch quay lại với nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là một trong những động lực lớn giúp anh quyết tâm lấy lại ngoại hình.

“May mắn là lúc tôi bắt đầu muốn quay lại thì chương trình xuất hiện đúng thời điểm. Trong 6 tuần tôi giảm được 12 kg, còn hiện tại sau khoảng 2 tháng tôi giảm tổng cộng 14 kg”, anh tiết lộ.

Lê Xuân Tiền tiết lộ lý do thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nam diễn viên Nụ hôn bạc tỉ vẫn quyết định ghi danh chương trình vì muốn thử thách bản thân. Anh cho biết bản thân vốn thích đối mặt với những điều khó khăn và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

“Có thể bây giờ để dựng được một bài nhảy tôi phải tập rất lâu mới theo kịp. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là dám thử. Chưa hát hay thì cứ hát, chưa nhảy giỏi thì cứ nhảy”, anh bày tỏ.

Lê Xuân Tiền cho biết anh muốn thử sức với những điều mới thay vì giữ hình tượng an toàn Ảnh: MK NGUYỄN

Nam diễn viên nói thêm anh không muốn giữ hình tượng quá hoàn hảo hay chỉ xuất hiện với những gì đẹp nhất. Với Lê Xuân Tiền, điều quan trọng hơn là năng lượng nghệ sĩ mang đến cho khán giả.

“Tôi thích năng lượng chơi hết mình của các "anh tài" ở mùa trước. Có thể không phải người hát hay hay nhảy giỏi nhất nhưng khán giả thích vì cảm nhận được sự chân thành và năng lượng tích cực”, anh chia sẻ.

Từ đó, Lê Xuân Tiền mong muốn mình cũng có thể mang đến tinh thần tương tự tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam diễn viên khẳng định anh sẵn sàng làm những điều trước đây chưa từng thử, nhưng phải phù hợp và không phản cảm.

“Ngay cả khi đóng phim hay diễn thời trang, tôi cũng không ngại chuyện khoe hình thể nếu điều đó phục vụ tốt cho vai diễn hoặc sân khấu. Tôi nghĩ đó cũng là lợi thế của mình”, anh nói.

Bên cạnh việc tập luyện để lấy lại vóc dáng, Lê Xuân Tiền hiện vẫn dành thời gian rèn luyện kỹ năng hát, nhảy trước ngày ghi hình. Dù thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế, nam diễn viên cho biết anh bước vào chương trình với tâm thế thoải mái và muốn lan tỏa năng lượng tích cực.

“Tôi hiếm khi chia sẻ điều tiêu cực lên mạng xã hội. Khi xuất hiện, tôi luôn muốn khán giả thấy một phiên bản vui vẻ và tích cực nhất của mình”, anh chia sẻ.