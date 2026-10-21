Từng vướng vòng lao lý, học viên U.50 học nghề được cam kết tuyển dụng

Rời quê nhà, lên TP.HCM tìm cơ hội bắt đầu lại

Sáng 21.10, tại lễ khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho đối tượng đặc thù do Trường CĐ Kỹ nghệ II (Bộ Công an) tổ chức, anh V.V.Đ (42 tuổi, quê Hậu Giang cũ) là một trong những học viên bắt đầu hành trình học nghề với mong muốn làm lại cuộc đời.

Khoảng 3 tháng trước, anh Đ. rời Hậu Giang (cũ) lên TP.HCM tìm cơ hội làm lại. Sau những biến cố và sai lầm trong quá khứ khiến anh vướng vòng lao lý, cuộc sống của anh hiện tại không dễ dàng. "Khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, tôi gặp khó khăn khi tìm việc để kiếm sống và những ánh nhìn kỳ thị từ xóm làng", anh Đ. kể với PV.

Giữa khó khăn trong những ngày đầu trở lại cộng đồng, anh quyết định chọn TP.HCM làm nơi khởi đầu mới, hy vọng có thể học nghề, tìm được công việc phù hợp và từng bước ổn định cuộc sống.

Từ lời giới thiệu của người quen, anh tìm hiểu và đăng ký học nghề đồng sơn ô tô tại Trường CĐ Kỹ nghệ II. Với anh, học nghề là cách để anh có thể tìm được việc làm đàng hoàng, có thu nhập tự nuôi sống bản thân, từ từ ổn định cuộc sống.

Trong thời gian học, anh Đ. tìm việc làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt. Anh cho biết, đăng ký chạy xe giao nước uống đóng chai cho một đại lý 1 ca/ngày, mức lương 9 triệu đồng với một người khác cùng làm, tương ứng thu nhập của anh là 4,5 triệu đồng/tháng. Anh được hỗ trợ chỗ ở và ăn uống, giảm bớt áp lực chi phí trong thời gian học nghề.

Anh Đ. chia sẻ hành trình tái hòa nhập cộng đồng với anh không dễ dàng, được học nghề miễn phí, lại có thời gian làm thêm và được hỗ trợ sinh hoạt là điều kiện thuận lợi để bắt đầu lại cuộc sống mới, dần hòa nhập với mọi người.

Đăng ký học nghề tại Trường CĐ Kỹ nghệ II, anh Đ. cũng được doanh nghiệp cam kết tuyển dụng sau khi học xong nếu đảm bảo các điều kiện của công ty.

Anh Đ., tìm hiểu và đăng ký học ngành đồng sơn ô tô tại Trường CĐ Kỹ nghệ II ẢNH: YẾN THI

Đào tạo nghề, mở thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 21.10, Trường CĐ Kỹ nghệ II tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho hai nhóm đối tượng gồm người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng và người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân. Học viên tham gia chương trình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Trong tháng 10.2026, trường tuyển sinh tổng cộng 1.597 học viên thuộc 55 lớp đào tạo nghề. Trong đó, có 214 người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, 98 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng và 1.285 người đang cai nghiện ma túy tại các cơ sở.

Các nghề đào tạo gồm kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa... Thời gian đào tạo từ 2 - 5 tháng, tạo điều kiện để học viên trang bị kỹ năng nghề trong thời gian tương đối ngắn, hướng đến khả năng tìm việc và tạo thu nhập sau khóa học.

Trung tướng Trần Văn Thiện tặng quà động viên anh Đ. (áo sọc) và các học viên khác ẢNH: YẾN THI

Phát biểu tại lễ khai giảng, trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an), cho biết người tham gia khóa học tại Trường CĐ Kỹ nghệ II được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề. Sau khi hoàn thành chương trình, nhà trường cũng hỗ trợ tối đa khả năng tìm kiếm việc làm cho học viên.

Theo trung tướng Trần Văn Thiện, đối với người chấp hành xong án phạt tù, đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng giúp xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và từng bước hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội.

Cục trưởng Cục C11 đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, kiên trì học tập và rèn luyện để làm chủ kiến thức, tay nghề. Qua đó, mỗi người có thể sớm tạo lập cuộc sống tự chủ, mang lại niềm vui cho gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM cam kết tiếp nhận học viên làm việc tại công ty sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường CĐ Kỹ nghệ II.



