Tuổi thọ thực tế của TV có thể khiến nhiều người bất ngờ

Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, TV Plasma được coi là một khoản đầu tư lớn, với giá lên tới hơn 10.000 USD, tương đương hơn 20.000 USD hiện nay nếu tính cả lạm phát. Chính vì vậy, người dùng thường giữ lại những chiếc TV này trong nhiều thập kỷ cho đến khi không còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

TV ngày nay không còn đắt đỏ, nhưng tuổi thọ cũng ngắn hơn ẢNH: REUTERS

Giá TV đã giảm mạnh nhờ vào sự phát triển của công nghệ sản xuất tiết kiệm chi phí. Hiện nay, việc mua một chiếc TV mới không còn là gánh nặng tài chính như trước. TV LED hiện nay có tuổi thọ khoảng 40.000 đến 60.000 giờ, tương đương với 4 đến 7 năm sử dụng cho người dùng thường xuyên. Trong khi đó, TV OLED và Smart TV có thể hoạt động lên đến 100.000 giờ, tức khoảng 12 năm. Tuy nhiên, tuổi thọ của TV còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, cách sử dụng, vị trí đặt và bảo trì.

Lưu ý khi mua và sử dụng để kéo dài tuổi thọ TV

Người dùng nên tránh mua những thương hiệu TV không đáng tin cậy để tiết kiệm chi phí. Thời gian sử dụng màn hình cũng ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của sản phẩm. Một số vấn đề về TV có thể dễ dàng sửa chữa, tuy nhiên cũng có những dấu hiệu cho thấy cần phải thay thế, trong đó các vấn đề lớn thường liên quan đến chất lượng màn hình và phần mềm. Những dấu hiệu như điểm ảnh chết, hình ảnh bị lưu lại hay ánh sáng mờ thường cho thấy màn hình đã đến lúc cần thay thế.

Bên cạnh đó, các vấn đề phần mềm cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dùng phải thay TV mới. Các công ty thường ngừng cung cấp bản cập nhật phần mềm sau một thời gian, dẫn đến trải nghiệm người dùng kém hơn.

Để kéo dài tuổi thọ của TV, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản như tắt màn hình khi không sử dụng, tránh để màn hình ở một khung hình quá lâu để ngăn ngừa hiện tượng lưu ảnh, đồng thời nhớ thường xuyên lau bụi, tránh độ ẩm cao cũng như ánh nắng trực tiếp. Mặc dù việc thay thế TV là điều không thể tránh khỏi, nhưng những bước bảo trì này có thể giúp người dùng tận dụng tối đa sản phẩm của mình.