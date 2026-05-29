Những tính năng vẫn hoạt động khi Smart TV không có Wi-Fi

Nhiều người cho rằng Smart TV sẽ trở nên "vô dụng" khi mất kết nối Wi-Fi, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Dù các tính năng trực tuyến bị ảnh hưởng đáng kể, Smart TV vẫn có thể hoạt động như một chiếc TV thông thường hoặc màn hình giải trí cho nhiều thiết bị khác.

Smart TV sẽ hoạt động như một TV thông thường khi không có kết nối với internet

Điểm khác biệt nằm ở việc người dùng muốn sử dụng TV cho mục đích gì. Nếu chỉ xem Netflix, YouTube hay các dịch vụ phát trực tuyến, kết nối Wi-Fi để vào internet là điều bắt buộc. Ngược lại, nếu dùng TV để chơi game console, xem truyền hình cáp hoặc phát phim từ đầu Blu-ray, thiết bị vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi không có Wi-Fi.

Phần lớn Smart TV hiện nay được trang bị nhiều cổng kết nối như HDMI, USB hoặc Ethernet. Nhờ đó, người dùng có thể kết nối máy chơi game như PlayStation, Xbox, PC hoặc đầu phát phim để sử dụng TV như một màn hình lớn. Các trò chơi một người chơi, nội dung lưu sẵn trên đĩa hoặc dữ liệu ngoại tuyến đều không bị ảnh hưởng bởi việc mất internet.

Ngoài ra, các kênh truyền hình phát sóng truyền thống vẫn hoạt động nếu TV có kết nối ăng-ten hoặc dịch vụ truyền hình cáp. Người dùng vẫn có thể xem tin tức, thể thao hoặc các chương trình truyền hình phổ biến mà không cần Wi-Fi.

Ngay cả khi ngoại tuyến, Smart TV vẫn cho phép truy cập vào phần cài đặt hệ thống. Người dùng có thể thay đổi độ sáng, màu sắc, độ phân giải hoặc âm thanh như bình thường. Một số dòng TV còn hỗ trợ kết nối internet qua cổng Ethernet, giúp duy trì mạng ổn định trong trường hợp tín hiệu Wi-Fi yếu hoặc chập chờn.

Smart TV sẽ không còn 'thông minh' vì thiếu internet

Tuy nhiên, nhiều tính năng "thông minh" trên Smart TV sẽ ngừng hoạt động khi không có internet (không truy cập qua cổng Ethernet). Các ứng dụng phát trực tuyến như Netflix, Disney+, Hulu hay YouTube đều yêu cầu kết nối mạng để truy cập nội dung. Người dùng cũng không thể tải thêm ứng dụng mới hoặc cập nhật phần mềm cho TV trong trạng thái ngoại tuyến.

Các trợ lý giọng nói như Google Assistant cũng phụ thuộc hoàn toàn vào internet, đồng nghĩa các lệnh điều khiển bằng giọng nói sẽ không hoạt động nếu mất kết nối mạng. Tương tự, các tính năng AI tối ưu hình ảnh, đề xuất nội dung hoặc đồng bộ dữ liệu đám mây trên nhiều dòng TV đời mới cũng có thể bị hạn chế.

Khả năng phản chiếu màn hình từ điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua Apple AirPlay hay Google Cast cũng thường yêu cầu Wi-Fi để hoạt động. Khi mạng bị gián đoạn, người dùng gần như không thể truyền nội dung không dây lên TV.

Theo các chuyên gia công nghệ, Smart TV về cơ bản vẫn là một chiếc TV ngay cả khi không có internet. Tuy nhiên, trải nghiệm sẽ bị cắt giảm đáng kể vì phần lớn tính năng hiện đại hiện nay đều xoay quanh kết nối trực tuyến.