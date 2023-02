Tưởng bị trầy xước, hóa ra là ung thư phải cắt bỏ 1/3 'của quý'

Anh Joe Merrill, 39 tuổi, ở New Zealand nói khi nhận được tin sốc: Tôi nghĩ đó là trầy xước do "cậu nhỏ" cọ xát vào quần, chứ không phải là bệnh, theo tờ New York Post.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8.2022 sau khi người đàn ông này nhận thấy một cục u kỳ lạ trên đầu "cậu nhỏ" của mình.

Anh Merrill cho biết đó là một khối u nhỏ bằng hạt đậu ở phía bên trái của đầu "cậu nhỏ". Anh đi khám thì bác sĩ đã nhầm là bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm nấm, theo New York Post.

Bác sĩ cũng yêu cầu anh quay lại tái khám nếu không khỏi.

Thật không may, khối u sau đó bao phủ niệu đạo. "Tôi đã rất đau ngay cả khi di chuyển và không thể đi tiểu bình thường", anh Merrill cho biết.

Đến ngày 23.12.2022, anh đi khám và được bác sĩ cho biết khối u ở "cậu nhỏ" có các tế bào ác tính phát triển ngoài tầm kiểm soát. Tệ hơn nữa, các bác sĩ gợi ý rằng có thể anh phải cắt bỏ toàn bộ "cậu nhỏ" để loại bỏ khối u ung thư.

Cuối cùng, Merrill đã nhập viện để phẫu thuật hôm tháng 1.2023

Cuối cùng, Merrill đã phải nhập viện tại Bệnh viện North Shore để phẫu thuật hôm tháng 1, sau đó các bác sĩ đã cắt bỏ khối u cùng với đường viền 5 mm xung quanh khối u ác tính. Ca phẫu thuật kéo dài 90 phút, bác sĩ đã lấy đi hơn 1/3 "cậu nhỏ" của anh Merrill.

Merrill dự kiến sẽ phải chụp CT để xem liệu ung thư có lan rộng hay không. Tạm thời, anh hy vọng câu chuyện của mình có thể cảnh báo cho nhiều người đàn ông khác để họ thường xuyên đi kiểm tra các dấu hiệu bất thường.



"Tôi muốn nói với mọi người rằng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám. Cẩn trọng vẫn hơn", anh Merrill nói, theo New York Post.