Tượng cổ 500 năm tuổi: 4 lần bị đánh cắp vẫn trở về làng

Tượng cổ 500 năm tuổi trở thành báu vật làng Trà Liên

Có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, làng Trà Liên (xã Ái Tử, Quảng Trị) gắn liền với sử sách khi được chúa Nguyễn Hoàng chọn làm nơi lập dinh trấn, xây thành lũy... vào năm 1558. Trải qua hàng trăm năm, những công trình xây dựng đã bị thời gian, chiến tranh phá hủy, nhưng bức tượng cổ gần 500 năm tuổi vẫn còn được lưu giữ, bảo vệ và trở thành báu vật của làng.

Ông Hồ Sĩ Út (77 tuổi, trưởng thôn Trà Liên) cho biết, bức tượng này tạc Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, một công thần khai quốc thời chúa Nguyễn và cũng là cậu ruột, người phò tá, nuôi dưỡng chúa Nguyễn Hoàng.

Bức tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được đúc bằng đồng đặc, nặng hơn 300kg ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với người dân làng Trà Liên, bức tượng này là hiện thân của bậc thánh nhân, là “thành hoàng” của thôn, làng được thờ cúng với nhiều nghi thức tâm linh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không ai biết tác giả và niên đại chính xác của pho tượng nhưng theo các cụ cao niên trong làng Trà Liên, bức tượng trên dưới 500 năm tuổi ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hiện vẫn chưa xác định được năm cụ thể bức tượng ra đời, nhưng từ những gì tôi tìm hiểu từ sử sách, sau khi Thái phó Nguyễn Ư Dĩ qua đời, chúa Nguyễn Hoàng đã cho đúc bức tượng tại tỉnh Thanh Hóa ngày nay, sau đó đưa về thờ tại ngôi chùa Liễu Ba tại làng Trà Liên", ông Út nói.

Năm 1972, chùa Liễu Ba bị chiến tranh tàn phá, bức tượng được đưa về thờ tại đình làng Trà Liên, đặt bên trong một am thờ nhỏ. Cũng trong giai đoạn này cho đến năm 2016, bức tượng nhiều lần bị mất cắp nhưng rồi vẫn được tìm thấy và ở lại với làng Trà Liên cho đến ngày nay.

Ông Út là người chăm sóc, bảo vệ bức tượng 6 năm qua ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được hoàn thành vào năm 2022 trên khu đất rộng khoảng 1 ha tại làng Trà Liên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hai cột trụ giữa đền thờ có điêu khắc các chữ Hán với hàm ý ca ngợi công lao khai quốc và đem lại đời sống bình yên cho nhân dân của Thái phó Nguyễn Ư Dĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Lần gần nhất, bức tượng bị mất cắp là năm 2016 khi còn thờ tại đình làng, bức tượng được kẻ gian đưa lên thuyền tre chở qua sông thì bất ngờ con thuyền bị vỡ mạn, sau đó chúng đem chôn bên bờ sông. Cả làng lúc đó từ chính quyền địa phương đến người dân đều đi tìm, chúng tôi cũng nhờ đến cả yếu tố tâm linh thì sau 3 ngày đã biết vị trí kẻ gian giấu bức tượng", ông Út kể lại.

Ông Út cho biết bức tượng của vị thái phó rất linh thiêng và trở thành báu vật của cả ngôi làng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Út chỉ dấu vết bị kẻ gian cạy cửa trộm tiền công đức ẢNH: BÁ CƯỜNG

Năm 2020, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quyên góp xây dựng đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại khu vực cách ngôi chùa Liễu Ba cũ gần 100m. Đến năm 2022, bức tượng được người dân tổ chức lễ rước rất trang nghiêm đưa về ngôi đền mới được xây dựng và từ đó đến nay, bức tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được người dân cúng bái xem như báu vật thiêng liêng của làng.

Trong hàng khai quốc công thần của chúa Nguyễn Hoàng, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là người đứng đầu vì có nhiều công lao rất to lớn giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng đại nghiệp ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Cách đây không lâu, có một kẻ gian vào cạy cửa đền, lấy trộm hơn 4 triệu đồng trong hòm công đức, trong quá trình cạy cửa thì người này bị cánh cửa đập vào cổ gây vết thương, từ đó chúng tôi lần tìm ra được kẻ trộm. Về mặt tâm linh thì nhiều người dân cho rằng bức tượng rất thiêng liêng, không nên làm những điều sai trái tại đây", ông Út nói thêm.

Theo sử sách, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là nhân vật lịch sử gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phương Nam của chúa Nguyễn Hoàng. Năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng khi ấy 34 tuổi được Nguyễn Ư Dĩ phò tá vào chọn đất Ái Tử, nay là xã Ái Tử (Quảng Trị) để lập dinh trại, bắt đầu hành trình mở mang bờ cõi Tổ quốc về phía nam của các chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn sau này.