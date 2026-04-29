Xây dựng Quảng Trị là điểm đến hòa bình, tâm linh, hang động và biển đảo

Chiều nay 29.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Tham dự buổi làm việc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết thời gian qua đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 lên 10,6%, thể hiện quyết tâm cao. Trong quý 1/2026, GRDP của tỉnh tăng 8,02%, cao hơn kịch bản; thu ngân sách đạt gần 3.500 tỉ đồng. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đầu tư công và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng thời chỉ rõ một số vấn đề cần tập trung như: nền tảng kinh tế và động lực tăng trưởng còn hạn chế; nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc; hạ tầng phát triển và khả năng chuyển hóa tiềm năng chưa tương xứng, giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, đô thị, hạ tầng vùng biên còn thiếu đồng bộ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển, lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế, là hướng phát triển chủ đạo, khẩn trương quy hoạch lại không gian phát triển biển - rừng - biên giới.

Xây dựng thương hiệu Quảng Trị là điểm đến của lịch sử, hòa bình, tâm linh, sinh thái, hang động, biển đảo và văn hóa biên giới. Phát huy tối đa lợi thế kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng, để tạo thành “kinh đô của du lịch khám phá mạo hiểm châu Á”.

Trước đó, sáng cùng ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch) và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh), dự lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.