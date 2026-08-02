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Chủ tịch FIFA đối diện áp lực bầu cử sau khủng hoảng cổ phần hóa
Video Thể thao

Chủ tịch FIFA đối diện áp lực bầu cử sau khủng hoảng cổ phần hóa

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Giáo sư Victor Matheson, chuyên gia kinh tế thuộc College of the Holy Cross, cho rằng vị thế của ông Gianni Infantino đã thay đổi rất nhanh sau cuộc khủng hoảng đề xuất bán 20% cổ phần đơn vị quản lý World Cup.

Ngày 31.7, FIFA chính thức xác nhận hủy bỏ kế hoạch thành lập công ty thương mại để quản lý World Cup và các giải đấu khác, đồng nghĩa với việc đề xuất gây tranh cãi chỉ tồn tại vỏn vẹn 3 ngày trước khi bị rút lại. Theo Reuters, quyết định này đã khép lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa FIFA với các liên đoàn bóng đá khu vực, đặc biệt là UEFA.

Reuters cho biết làn sóng phản đối không chỉ đến từ UEFA. Ngay cả những liên đoàn vốn được xem là có quan hệ gần gũi với FIFA cũng bày tỏ sự bất bình vì không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố. Việc thiếu đồng thuận đã khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ bỏ một trong những đề xuất tham vọng nhất kể từ khi ông nắm quyền.

Giáo sư kinh tế Victor Matheson thuộc Trường Cao đẳng Holy Cross (Mỹ) nhận định: "Rất khó để tìm thấy một trường hợp mà vị thế chính trị của một người thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ khoảng 2 tuần trước, ông ấy vẫn ở trên đỉnh cao sau khi tổ chức thành công sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thế nhưng chỉ 2 tuần sau, ông ấy đã phải chiến đấu cho sự sống còn về mặt chính trị".

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Theo ông Matheson, điều chờ đợi ông Infantino trong thời gian tới không còn là thúc đẩy cải cách, mà là nỗ lực hàn gắn những rạn nứt do chính kế hoạch này gây ra và lấy lại sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên.

Ông nói: "Theo tôi, ông Infantino đã nhận ra kế hoạch này sẽ không diễn ra như kỳ vọng. Ông ấy sẽ phải chịu toàn bộ sức ép và dành 6 tháng tới để hàn gắn những vấn đề nghiêm trọng mà chính mình tạo ra, đồng thời tìm cách tái đắc cử. Một cuộc bầu cử vốn gần như chắc chắn sẽ rất dễ dàng cách đây chỉ 1 tuần, giờ đây sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều".

Theo Reuters, chỉ trong 3 ngày, cục diện của bóng đá thế giới đã thay đổi đáng kể. Ông Gianni Infantino không thể tạo được sự đồng thuận đối với đề xuất của mình, trong khi nhiều bên liên quan chỉ biết đến kế hoạch sau khi thông tin bị rò rỉ trên báo chí. Việc FIFA rút lại đề xuất đã khép lại cuộc khủng hoảng trước mắt, nhưng cũng cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa FIFA và các liên đoàn khu vực về định hướng phát triển cũng như mô hình quản trị của bóng đá thế giới.

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