Tưởng mệt mỏi thông thường hóa ra u màng não to như quả trứng gà

Cụ thể, khi gia đình đưa chị T. đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Kết quả chụp MRI khiến tất cả sững sờ khi bác sĩ phát hiện một khối u màng não vùng trán kích thước khoảng 6 cm, đang chèn ép mạnh nhu mô não, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã nhanh chóng hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật khẩn nhằm giải phóng chèn ép cho não bệnh nhân.

Ngày 19.12, bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu thuật. Ê kíp lựa chọn đường mổ phù hợp, giảm mức độ xâm lấn, đồng thời bảo tồn tối đa các mạch máu và cấu trúc thần kinh quan trọng, góp phần nâng cao độ an toàn và hiệu quả của ca u màng não.

Sau 4 giờ phẫu thuật, khối u lớn đã được lấy ra trọn vẹn khỏi não bệnh nhân, không gây tổn thương mô não xung quanh.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: Y.V

Khoảng 2 giờ sau phẫu thuật, chị T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, cử động tay chân bình thường. Sau 4 ngày, sức khỏe của chị hồi phục khoảng 90% so với trước khi phát bệnh, tinh thần ổn định, sinh hoạt gần như trở lại bình thường. Hiện tại, bệnh nhân đã được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Không chủ quan khi đau đầu kéo dài, chóng mặt, mờ mắt...

Theo bác sĩ Hưng, u màng não phần lớn là u lành tính và phát triển chậm, nên người bệnh thường chủ quan và chỉ phát hiện khi khối u đã có kích thước lớn. Khi đó, u gây chèn ép não và có thể dẫn đến nhiều triệu chứng nguy hiểm như đau đầu dữ dội, buồn nôn, yếu liệt, co giật, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê và tử vong. Vì vậy, phẫu thuật sớm đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo toàn chức năng não và tính mạng người bệnh.

Để phát hiện sớm các khối u não và tránh những biến chứng nặng nề, bác sĩ khuyến cáo chủ động khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh. Không chủ quan với các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, chóng mặt, mờ mắt, yếu tay chân, co giật. Thăm khám sớm khi có triệu chứng bất thường để được chẩn đoán kịp thời bằng MRI hoặc CT.