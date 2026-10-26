Tưởng nhớ thầy Nguyễn Lộc

Thầy Nguyễn Lộc dạy chúng tôi, những sinh viên Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội khóa 1965-1969.

Gọi là đại học ở Hà Nội nhưng từ năm thứ nhất, chúng tôi đã sơ tán lên tận xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1965, do Mỹ bắt đầu thả bom đánh phá miền Bắc, nên tất cả các trường đại học đều phải sơ tán lên miền núi.

Giáo sư Nguyễn Lộc, nhà thơ Ý Nhi và hai con năm 1975 ảnh: Tư liệu gia đình

Thầy Nguyễn Lộc là cán bộ giảng dạy lớp sau các thầy Nguyễn Tài Cẩn, Đinh Gia Khánh, Lê Đình Kỵ, Hoàng Như Mai, Trần Đình Hượu… Thầy dạy chúng tôi chuyên đề văn học cổ điển từ Nguyễn Du tới Nguyễn Đình Chiểu.

Thầy Nguyễn Lộc dạy Truyện Kiều thì tuyệt hay, thầy nói nhỏ nhẹ nhưng cả lớp chúng tôi căng tai ra mà nghe thầy giảng. Bấy giờ lớp học do chống bom giặc nên phải đào âm xuống đất, có bảng đen thôi, ngoài ra không có bất cứ phương tiện giảng dạy nào khác.

Nghe thầy Lộc nói về số phận nàng Kiều mới cảm nhận nỗi đau khổ tột cùng của của Kiều, dù khi Từ Hải thay mặt Kiều đứng ra xử bọn gian ác để trả thù cho Kiều, thì nàng vẫn rất đau khổ, chẳng hề vui. Rồi đến khi được tái ngộ Kim Trọng, Kiều vẫn "Vui là vui gượng kẻo là/Ai tri âm đó mặn mà với ai" chứ không hề vui thực.

Cách giảng bài sâu sắc của thầy Nguyễn Lộc khiến sinh viên chúng tôi thấm thía và đi sâu vào số phận nhân vật Kiều, giúp chúng tôi hiểu về xã hội phong kiến thời ấy.

Còn khi giảng về thơ Nguyễn Đình Chiểu, thầy Nguyễn Lộc lại đi thật sâu khi nói về tinh thần yêu nước của nhà thơ mù. Thầy không chỉ giảng về tác phẩm Lục Vân Tiên mà còn nói đầy xúc cảm về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một kiệt tác về lòng yêu nước của nhà thơ mù Đồ Chiểu.

Khi giảng về truyện thơ Lục Vân Tiên, thầy Nguyễn Lộc lại đi sâu phân tích về đặc điểm truyện thơ của người Nam bộ, tính giản dị, mộc mạc của ngôn ngữ truyện thơ này. Và vì sao trong Lục Vân Tiên có vài câu thơ mà các nhà phê bình miền Bắc hay mang ra để chê như "Vợ Tiên là Trực chị dâu" hay "Nhằm giòng nước chảy vội vàng nhảy ngay".

Cách phân tích của thầy Nguyễn Lộc rất tương đồng với quan điểm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một lãnh đạo đất nước là đồng hương Quảng Ngãi với thầy.

Những bài giảng của thầy Nguyễn Lộc đã gợi ý cho tôi rất nhiều, khi sau này tôi viết trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc .

Năm 1988 tôi và nhà thơ Nguyễn Đỗ vào Sài Gòn, tới ở nhờ nhà thầy Nguyễn Lộc và chị Ý Nhi. Nhà rộng nhưng không có nước máy, chị Nhi phải đi xách nước máy ở vòi nước công cộng khá xa, cũng vất vả.

Thầy Nguyễn Lộc và vợ là nhà thơ Ý Nhi ảnh: Lý Đợi

Khi tôi ở nhà thầy Lộc-chị Nhi, hai anh ở Báo Thanh Niên là Nguyễn Công Khế và Đặng Thanh Tịnh hay tin tìm đến thăm. Chúng tôi bàn chuyện xây dựng phát triển Báo Thanh Niên.

Hồi đó đang thời bao cấp nên còn còn nhiều khó khăn. Thầy Nguyễn Lộc rất vui vẻ cho chúng tôi ở nhờ. Nhiều năm sau, tôi biết tin thầy Nguyễn Lộc bị đột quỵ nặng. Nhờ chị Nhi chăm sóc tận tình, thầy có đỡ hơn nhưng đi lại, nói năng vẫn khó khăn lắm.

Có lần thầy Nguyễn Lộc và chị Ý Nhi ra Quảng Ngãi có ghé thăm tôi. Nhìn thầy vẫn đi lại được, tôi mừng lắm.

Nhận được tin buồn thầy qua đời, tôi ở xa, xin gửi lời chia buồn tới chị Ý Nhi và gia đình thầy Nguyễn Lộc.

Tang lễ Giáo sư Nguyễn Lộc tổ chức tại nhà riêng (89/6 đường số 8, phường Thông Tây Hội, TP.HCM). Lễ nhập quan lúc 9 giờ 30 ngày 26.10. Lễ viếng lúc 11 giờ ngày 26.10. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 28.10. Sau đó linh cữu đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Dĩ An - Bình Dương cũ).



