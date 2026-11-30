Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn sẽ được tổ chức vào ngày 8.12 tại khu di tích am, chùa Ngọa Vân (Quảng Ninh).



Đặc biệt, chương trình "Đêm thiêng Ngọa Vân" sẽ diễn ra vào thời khắc Phật hoàng đã nhập niết bàn. Tăng ni, phật tử sẽ cùng tưởng niệm, tri ân công đức của Phật hoàng ngay tại nơi gắn với những năm tháng cuối đời tu hành.

Từ vị vua giữ nước đến người sáng lập thiền phái Trúc Lâm

Theo thông bạch của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, vua Trần Nhân Tông đã cùng quân dân nhà Trần làm nên thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, giữ vững nền độc lập của đất nước.

Khu vực thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông ẢNH: BTC

Sau khi nhường ngôi, vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành, thống nhất các dòng thiền đương thời và sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo giáo hội, việc tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông là nhằm tri ân những đóng góp đối với dân tộc và đạo pháp. Đây cũng là dịp nhắc nhở tăng ni, phật tử về tinh thần nhập thế, truyền thống hộ quốc an dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh các nghi lễ tưởng niệm, giáo hội hướng dẫn các địa phương có thể tổ chức thuyết giảng, tọa đàm để người dân hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Phật hoàng.

Hiểu thêm về Phật hoàng từ những trang sách, lời thơ

Hơn 7 thế kỷ kể từ ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, giữa núi rừng Ngọa Vân, những am, chùa, tháp vẫn lưu giữ dấu tích về cuộc đời tu hành của Phật hoàng và lịch sử Phật giáo Trúc Lâm.

Trong dịp tưởng niệm năm nay, bên cạnh việc tham quan di tích, người dân có thể đọc thơ, kệ của các vị tổ thiền phái Trúc Lâm, xem phim tư liệu về cuộc đời Phật hoàng, nghe diễn thơ và giao lưu với các tác giả, nghệ sĩ.

Du khách hành hương về Ngọa Vân ẢNH: BTC

Ấn phẩm Thơ, kệ Tam Tổ Trúc Lâm và Sách ảnh nghệ thuật Di sản - Phật giáo - Đời sống "Hòa Quang Đồng Trần" cũng sẽ được ra mắt trong dịp này.

Ngày 12.12, các nhà nghiên cứu, giảng viên và tăng ni sẽ cùng tọa đàm về cuộc đời, tư tưởng Thiền học, giá trị văn học của Tuệ Trung Thượng Sĩ và những ảnh hưởng đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông, sự hình thành thiền phái Trúc Lâm.

Người dân cũng có thể tìm hiểu văn hóa Phật giáo qua những sinh hoạt gần gũi như thiền trà, thưởng thức bữa cơm chay, tham quan và tìm hiểu lịch sử vùng đất Ngọa Vân trong chương trình "Về chốn tổ" từ ngày 13 - 18.12.

Trong những ngày diễn ra lễ tưởng niệm và các hoạt động văn hóa, người dân đến Ngọa Vân cũng có thể tìm hiểu lịch sử vùng đất này qua không gian trưng bày sách, ảnh, tư liệu và các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông trong đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tổ chức tại TP.HCM ẢNH: V.P

Các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân năm 2026 - Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh chủ trì, Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử phối hợp thực hiện.

Mở đầu bằng lễ tưởng niệm ngày nhập niết bàn, tuần di sản sẽ khép lại vào ngày 19.12 với lễ kỷ niệm 768 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh.