Mới đây, một tài khoản đăng tải clip ghi cảnh một nhóm người thả cua phóng sinh, kèm những lời bình khuyên mọi người không nên ăn cua. Chỉ sau thời gian ngắn, clip thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

Trong clip, người đọc lời bình cho rằng: "Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề".

Đoạn clip gây tranh cãi trên mạng xã hội về của nhóm phóng sinh cua ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một đoạn khác đề cập đến quan niệm luân hồi: "Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em… Chỉ vì thay hình đổi dạng nên không thể biết nhau… mà thay nhau tạo nghiệp, giết hại lẫn nhau".

Không thể chỉ vì một món ăn mà phán xét nghiệp quả cả đời người

Trao đổi về nội dung clip nhắc đến ăn cua gây xôn xao, một thượng tọa thuộc Phật giáo Bắc tông cho rằng khi chứng kiến chúng sinh bị tổn hại, con người khởi tâm thương xót là điều phù hợp với tinh thần từ bi của đạo Phật. Tuy nhiên, việc nói luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục là cách suy diễn về nghiệp báo.

Theo thượng tọa, cần phân biệt giữa hành vi cố ý sát hại và việc sử dụng thực phẩm trong bữa ăn. Không thể đánh đồng những hành vi khác nhau rồi đưa ra cùng một nhận định về nghiệp quả.

"Khi thấy chúng sinh bị tổn hại, mình khởi tâm từ bi là đúng. Nhưng nói đọa đại địa ngục là suy diễn, không thể chỉ vì một món ăn mà phán nghiệp quả cả đời người", vị thượng tọa nhận định.

Đối với lời bình cho rằng cua từng là cha mẹ, anh em của con người trong những kiếp trước, thượng tọa giải thích Đức Phật có đề cập đến việc chúng sinh từng là thân bằng quyến thuộc của nhau trong vòng luân hồi.

Những hình ảnh trong clip còn tạo luồng ý kiến tranh luận về việc phóng sinh cua biển xuống sông ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, từ quan niệm ấy mà khẳng định một con cua cụ thể từng là cha mẹ của mình là cách diễn giải khiên cưỡng. Theo thượng tọa, con người không biết được những mối quan hệ trong quá khứ, vì vậy điều cần hướng đến là biết kính trọng, thương yêu nhau trong đời sống hiện tại.

Cũng ở góc nhìn Phật giáo Bắc tông, một thượng tọa khác cho rằng việc thực hành lòng từ bi cần đi cùng trí tuệ và sự hiểu biết. Theo thượng tọa, nhìn thấy người khác luộc cua, nướng cua rồi đưa ra những lời phán xét về nghiệp báo là chưa phù hợp với ý nghĩa của việc phóng sinh.

Thượng tọa nhấn mạnh, mỗi người đều biết quý trọng và bảo vệ sự sống của chính mình thì cũng nên học cách tôn trọng sự sống của muôn loài. Đó là cách nuôi dưỡng lòng từ bi trong đời sống hằng ngày, trên nền tảng của trí tuệ và sự hiểu biết.



Ăn cua có tạo nghiệp nặng?

Ở góc nhìn Phật giáo Nam tông, đại đức, tiến sĩ Thích Định Phúc, chùa Trúc Lâm (phường Phú Lâm, TP.HCM), cho biết trong kinh điển Pali có đề cập đến một loại địa ngục với hình ảnh căn phòng có bốn bức tường, trần và sàn đều bằng sắt nung nóng, chúng sinh bị nhốt bên trong.

Hình ảnh này có thể khiến người ta liên tưởng đến cảnh cua hoặc các loài vật khác bị bỏ vào nồi hấp, luộc.

Đại đức Thích Định Phúc giải thích, theo quan điểm Phật giáo Nam tông, yếu tố cốt lõi trong việc tạo nghiệp là tác ý, tức chủ ý của hành động. Cố ý sát sinh tạo bất thiện nghiệp, nhưng việc ăn thịt không đồng nghĩa với trực tiếp sát sinh, cũng không thể xem mọi trường hợp đều tạo nghiệp nặng như nhau.

"Đức Phật không bắt buộc tất cả phật tử phải ăn chay. Trong giới luật, Đức Phật cho phép chư tăng thọ dụng thịt nếu không thấy, không nghe và không nghi ngờ con vật bị giết riêng để cúng dường mình", đại đức Thích Định Phúc nói.

Về quan niệm chúng sinh từng là cha mẹ, thân quyến của nhau trong luân hồi, đại đức Thích Định Phúc cho rằng điều này có cơ sở trong kinh điển Phật giáo. Tuy nhiên, không thể từ đó khẳng định một con cua cụ thể từng là người thân của mình trong kiếp trước.

Đại đức chia sẻ: "Mỗi người có quyền lựa chọn cách ăn uống và chịu trách nhiệm về hành động, lời nói, suy nghĩ của bản thân. Việc thực hành giáo lý cần xuất phát từ sự hiểu biết, không nên cổ xúy hay ngăn cản".

Đại đức Thích Định Phúc nhấn mạnh, tinh thần từ bi trong Phật giáo Nam tông không chỉ nằm ở việc ăn chay hay ăn mặn mà quan trọng hơn là tâm ý và hành động của mỗi người. Đức Phật dạy không sát sinh, không khuyến khích giết hại, biết tôn trọng sự sống và nuôi dưỡng lòng thương yêu đối với mọi chúng sinh.

Trong đời sống, phật tử có thể thực hành điều này bằng cách hạn chế gây tổn hại, không giết hại động vật vì thú vui, giúp đỡ những sinh mạng gặp nguy hiểm và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Theo đại đức Thích Định Phúc, ăn chay là một cách nuôi dưỡng lòng từ bi, nhưng không nên lấy chuyện ăn chay hay ăn mặn làm thước đo để phán xét đạo đức người khác. Lòng từ bi còn thể hiện qua cách ứng xử, lời nói hòa nhã, không khiến người khác sợ hãi hay mang mặc cảm tội lỗi.