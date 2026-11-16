Cà Mau yêu cầu rà soát clip khuyên đừng ăn cua gây tranh cãi trên Facebook

Ngày 16.11, ông Trần Trung Vĩ, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc yêu cầu rà soát clip khuyên đừng ăn cua trên Facebook.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung clip để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 17.11. Trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan phải kịp thời đề xuất, trình UBND tỉnh trong cùng ngày.

Hình ảnh trong clip có nội dung khuyên đừng ăn cua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, tài khoản Facebook V.A đăng nội dung khuyên đừng ăn cua kèm clip ghi cảnh một nhóm người thả cua phóng sinh. Lời bình trong clip có đoạn: "Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề".

Clip còn có lời bình: "Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em… Chỉ vì thay hình đổi dạng nên không thể biết nhau… mà thay nhau tạo nghiệp, giết hại lẫn nhau".

Sau thời gian ngắn đăng tải, clip thu hút hàng ngàn lượt tương tác, với nhiều ý kiến trái chiều.

Cà Mau được xem là "thủ phủ" cua của cả nước. Cua biển là ngành hàng chủ lực của tỉnh, mang lại sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân và nguồn thu khoảng 10.000 tỉ đồng mỗi năm cho địa phương.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang xác minh nội dung clip khuyên đừng ăn cua theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong khi chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, người dân cần thận trọng với nội dung trong clip và tránh chia sẻ, phát tán gây hoang mang dư luận.