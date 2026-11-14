Nghe pháp online có tốt bằng đến chùa? Các giảng sư lý giải

Giữa lúc nghe pháp, lễ Phật trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều người băn khoăn việc tu học tại nhà có khác gì đến chùa. Theo các vị giảng sư, điều quan trọng nằm ở sự chú tâm của mỗi người.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết nhiều người tìm đi chùa bắt đầu từ những hoạt động tín ngưỡng quen thuộc như dâng hương, lễ bái, ngắm cảnh. Nhưng ở tầng sâu hơn, việc đến với đạo Phật còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình.



Không gian trang nghiêm tại chùa cũng tạo điều kiện để người học tập trung và thực hành giáo pháp ẢNH: TUỆ TÂM

Theo vị giảng sư, người đi chùa không dừng lại ở việc lễ bái mà cần học Phật, thực hành giáo pháp để chuyển hóa những phiền muộn trong cuộc sống.

"Dù ở môi trường nào, điều quan trọng vẫn là sự chú tâm và tỉnh giác. Có người ngồi trong chùa nghe pháp, tụng kinh nhưng tay vẫn bấm điện thoại, tâm trí nghĩ chuyện khác. Ngược lại, người ở nhà nếu thực sự chú tâm, hướng về không gian tĩnh lặng vẫn có thể tiếp nhận giáo pháp", thượng tọa chia sẻ.

Đi chùa nghe pháp thoại có gì khác?

Với nhiều năm thuyết giảng tại các pháp đường, thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết việc trực tiếp đứng trước hội chúng giúp giảng sư quan sát nét mặt, nhận biết người nghe đã hiểu hay còn băn khoăn để giải thích thêm. Không gian trang nghiêm tại chùa cũng tạo điều kiện để người học tập trung và thực hành giáo pháp.

"Khi mình ngồi như vậy, nghe tới đâu ứng dụng tới đó, nhìn lại tâm mình tới đó, chuyển hóa được ngay trong khoảnh khắc đó. Vì pháp của Phật là pháp hành, mà hành ngay trong lúc học", thượng tọa chia sẻ.



Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An đang tổ chức các khóa tu sống tỉnh thức mỗi tháng/lần để hướng dẫn phật tử, người yêu mến đạo Phật cùng tu học ẢNH: TUỆ TÂM

Từ thời điểm dịch Covid-19, thượng tọa Thích Trí Chơn cũng phải làm quen với việc giảng pháp trước ống kính thay vì trực tiếp đứng trước hội chúng. Ban đầu, thượng tọa cảm thấy chông chênh vì không nhìn thấy người nghe, không biết họ tiếp nhận bài giảng ra sao.

Tuy nhiên, nghĩ đến những người đang chịu khổ đau, bất an trong dịch bệnh, thượng tọa có thêm động lực tiếp tục thuyết pháp trực tuyến. Vị giảng sư cũng quan niệm rằng thuyết pháp là cơ hội để chính mình tu tập, thực hành những điều đã học.

Theo thượng tọa, trong kinh điển Phật giáo có những bài pháp mà thính chúng không chỉ là con người, mà còn có các loài chúng sinh khác cùng hiện diện lắng nghe. Điều đó giúp thượng tọa hoan hỷ khi giảng pháp trước ống kính, dù không nhìn thấy người nghe.

Từ những buổi nghe pháp qua màn hình, nhiều người đã tìm đến chùa để trực tiếp gặp gỡ giảng sư, lắng nghe và được hướng dẫn tu học. Đó cũng là một trong những giá trị của việc thuyết pháp trực tuyến mở ra cơ hội để người nghe tiếp cận giáo pháp, rồi từng bước đến gần hơn với môi trường tu học tại chùa.

Ở nhà nghe pháp, đừng vì tiện lợi mà quên việc tu học

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, nghe pháp qua điện thoại, máy tính có thể gặp những gián đoạn từ sinh hoạt thường ngày. Một cuộc gọi, tiếng người thân hoặc những công việc trong gia đình đều có thể khiến người nghe mất tập trung.

Tuy nhiên, với người lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đến chùa, việc nghe pháp trực tuyến vẫn là lựa chọn hữu ích. Thượng tọa kể có những ngôi chùa ở Mỹ không có giảng sư trực tiếp thuyết pháp, vị trụ trì đã cho tăng chúng, ni chúng cùng học qua màn hình.

Từ nghe pháp thoại online, nhiều người tìm về chùa để trực tiếp nghe các vị giảng sư thuyết pháp ẢNH: TUỆ TÂM

"Đến chùa, mình được sống trong môi trường tu học, tiếp nhận và trải nghiệm giáo pháp một cách trọn vẹn hơn. Còn khi ở nhà, thay vì nghe nhạc, mình dành thời gian nghe pháp cũng rất lợi lạc. Nhưng nếu có thể đến chùa mà vẫn chọn ở nhà chỉ vì tiện lợi, thì cần tự hỏi mình có thực sự muốn học Phật hay không", thượng tọa đặt vấn đề.

Theo thượng tọa, khi nghe pháp trực tuyến, mỗi người cũng cần dành thời gian và sự tập trung như đang tham gia một thời khóa tu học.

"Khi vào Butta (mạng xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam - PV), hãy xem đó là một thời khóa quan trọng của mình, dành sự chú tâm và trân trọng. Tạm gác những việc xung quanh để tập trung lắng nghe, thực hành thì việc tu học qua mạng cũng mang lại nhiều lợi ích", thượng tọa chia sẻ.

Cùng quan điểm, thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho rằng các nền tảng số có thể hỗ trợ người dân tìm hiểu và thực hành Phật pháp trong những hoàn cảnh chưa thể trực tiếp đến chùa.

"Chẳng hạn, một người đang làm việc, cảm thấy phiền não nhưng chưa có điều kiện tìm đến không gian tu học thì có thể vào nền tảng để nghe những lời hướng dẫn, thực hành cho tâm lắng xuống. Công nghệ không thể thay thế hoàn toàn việc tu học trực tiếp nhưng là phương tiện hỗ trợ hữu ích khi chúng ta chưa có điều kiện đến chùa", thượng tọa chia sẻ.