Nghe giảng Phật pháp trên mạng, làm sao biết đâu là nội dung đáng tin cậy?

Từ trào lưu đi chùa online đến nghe giảng Phật pháp trên mạng xã hội, việc lựa chọn nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy đang được các vị tu sĩ đặc biệt quan tâm.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảnh báo tình trạng giả danh tôn giáo, thậm chí ghép AI vào những chia sẻ của người tu hành, khiến người xem hiểu không đúng nội dung.

Ngày nay nhiều người trẻ tìm đến chùa tham dự các khóa tu 1 ngày ẢNH: TUỆ TÂM

Đi chùa online, cảnh giác nội dung Phật giáo giả mạo bằng AI

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho rằng không gian mạng hiện có nhiều loại thông tin khác nhau. Bên cạnh những nội dung hướng thiện, tích cực, người sử dụng mạng xã hội cũng có thể tiếp xúc với thông tin tiêu cực, mang tính bạo lực.

Theo thượng tọa, những nội dung con người thường xuyên tiếp nhận có thể tác động đến suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì vậy, việc lựa chọn thông tin lành mạnh, hướng thiện rất cần thiết.

Đặc biệt, khi trải nghiệm đi chùa online, tìm hiểu Phật pháp trên mạng, người dân cần chú ý đến nguồn thông tin được chia sẻ để tránh nhầm lẫn giữa thật và giả.

"Không gian mạng rất phức tạp nên người dân cần lựa chọn các kênh thông tin chính thống. Hiện có những trang giả mạo tổ chức tôn giáo, ngân hàng, cơ quan chức năng, khiến người dùng khó phân biệt thật giả. Thậm chí, có trường hợp sử dụng AI để cắt ghép, làm sai lệch nội dung chia sẻ của các vị tu hành, gây hiểu lầm", thượng tọa Thích Minh Nhẫn cảnh báo.

Buổi tu tập với sự hướng dẫn của sư thầy giúp người trẻ hiểu đúng về Phật pháp ẢNH: TUỆ TÂM

Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự nhấn mạnh sự cần thiết của việc lựa chọn các kênh thông tin chính thống khi tìm hiểu Phật pháp, nhất là trong bối cảnh những nội dung giả mạo có thể khiến người tiếp nhận hiểu sai lời chia sẻ của người tu hành.



Cùng một giáo lý, mỗi người giảng một kiểu, phật tử biết nghe ai?

Bên cạnh nguy cơ gặp thông tin giả mạo, chất lượng các bài giảng Phật pháp được đăng tải trên mạng cũng là vấn đề được đặt ra.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó viện trưởng, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, nhìn nhận việc chư tăng ni đăng tải các bài giảng trực tuyến là phương tiện hữu ích, giúp những người không có điều kiện đến chùa vẫn có thể nghe pháp, tìm hiểu giáo lý.

Tuy nhiên, người thuyết giảng cần hiểu giáo lý Phật giáo và lựa chọn nội dung phù hợp với người nghe. Nếu thiếu sự kiểm soát, người giảng có thể đưa ra những quan điểm riêng, dẫn đến phát ngôn gây tranh luận.

"Còn cùng là giáo lý Phật mà mỗi người nói mỗi kiểu thì phật tử, người nghe không biết nghe ai", thượng tọa Thích Quang Thạnh bày tỏ.

Từ thực tế đó, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho rằng hoạt động hoằng pháp trực tuyến cần có những tiêu chí rõ ràng đối với nội dung bài giảng trước khi đăng tải.

Người dân đi bộ thiền hành quanh hồ sen với sự hướng dẫn của các vị tu sĩ ẢNH: TUỆ TÂM

Theo thượng tọa, cần xem xét bài giảng có phù hợp với giáo lý Phật giáo hay không, cách giải thích có phù hợp với đời sống con người hay không. Đây cũng là trách nhiệm của người truyền bá Phật pháp trên không gian mạng.

"Người giảng pháp cần biết vận dụng giáo lý vào thực tế, sử dụng ngôn từ gần gũi để người nghe hiểu và áp dụng trong cuộc sống. Nếu chỉ dừng ở việc truyền đạt lý thuyết mà không hướng đến ứng dụng thì khó phát huy được giá trị của hoạt động hoằng pháp", thượng tọa chia sẻ.

Giáo hội nói gì về việc kiểm duyệt bài giảng Phật pháp trên mạng?

Trước sự phát triển của các hình thức hoằng pháp trực tuyến, thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang nỗ lực phối hợp các đơn vị phụ trách truyền thông, hoằng pháp và đội ngũ giảng sư để cung cấp những kênh thông tin chính thống.

Mục tiêu là giúp người dân thuận tiện theo dõi hoạt động Phật giáo, tiếp cận những nội dung hướng dẫn tu học đúng chánh pháp.

Rời xa màn hình điện thoại, nhiều người về chùa tập thiền ẢNH: TUỆ TÂM

Theo Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự, các buổi thuyết pháp của chư tăng ni có thể được tập hợp trên những nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, nội dung cần được kiểm duyệt, bảo đảm phù hợp với quy định của giáo hội và pháp luật.

Hiện một số kênh thông tin Phật giáo như Giác Ngộ, Phật Sự Online đang được kết nối. Dù vậy, dữ liệu hiển thị chưa đầy đủ do những yếu tố khách quan và vẫn trong quá trình hoàn thiện.

Ở góc độ chuyên môn, thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng đề nghị Ban Hoằng pháp cần có tiêu chí, quy định rõ ràng trước khi các bài giảng được đăng tải trên mạng, bảo đảm nội dung phù hợp với giáo lý Phật giáo và mang lại giá trị cho người nghe.