Đi chùa online, người trẻ bỏ lỡ điều gì nếu chỉ nhìn qua màn hình?

Ngày nay, chỉ với chiếc điện thoại, người trẻ có thể nghe pháp thoại, tụng kinh, tìm hiểu giáo lý qua hình thức đi chùa online mà không cần trực tiếp đến chùa.

Ni sư, tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang (phường Đông Hòa, TP.HCM), cho rằng tìm hiểu Phật pháp qua mạng có thể là bước khởi đầu tích cực, nhưng khó thay thế những trải nghiệm trực tiếp tại chùa.

"Nếu chỉ để nghe một bài pháp, chúng ta có thể nghe trên điện thoại; nếu chỉ để đọc một bài kinh, chúng ta có thể đọc qua máy tính; nếu muốn tìm hiểu một giáo lý, chúng ta có thể tiếp cận rất nhiều tài liệu trên internet. Nhưng đi chùa không chỉ để nghe một bài pháp hay tụng một thời kinh", ni sư chia sẻ.

Đến chùa giúp mọi người có cơ hội cùng đại chúng tụng kinh, ngồi thiền ẢNH: TUỆ TÂM

Theo ni sư Hương Nhũ, có những người trẻ dành nhiều giờ trên mạng xã hội nhưng vẫn cô đơn, thiếu người chia sẻ. Khi đi chùa, họ có cơ hội gặp gỡ bạn đồng tu, được hướng dẫn và cùng đại chúng tụng kinh, ngồi thiền, thực tập hơi thở.

Trong không gian yên tĩnh của tự viện, những người đang căng thẳng, gặp biến cố gia đình hoặc mang tổn thương trong lòng cũng có thể lắng nghe một thời pháp, chăm sóc đời sống nội tâm và tìm lại sự cân bằng.

Những điều không thể có nếu đi chùa online

Theo ni sư Hương Nhũ, khi đi chùa online nghe pháp qua mạng, người trẻ có thể tiếp nhận những lời dạy về nhẫn nại, bao dung và trách nhiệm. Nhưng khi trực tiếp đi chùa, những điều ấy còn được thực hành qua việc sinh hoạt cùng đại chúng.

Chẳng hạn, khi cùng làm công quả, quét sân, nấu cơm hay chăm sóc người già, mỗi người phải phối hợp, chia sẻ công việc và đôi khi đối diện với những bất đồng.

"Khi cùng làm việc với một người có tính cách khác mình, chúng ta học cách nhẫn nại. Khi phải chia sẻ công việc, chúng ta học tinh thần trách nhiệm. Khi xảy ra bất đồng, chúng ta học cách lắng nghe và bao dung. Đó chính là tu tập trong đời sống", ni sư chia sẻ.

Theo ni sư, chính những trải nghiệm này giúp người trẻ đưa lời Phật dạy vào thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc nghe và tìm hiểu giáo lý qua màn hình.

Thực tập thiền hành trong không gian thanh tịnh ẢNH: TUỆ TÂM

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết khi thuyết giảng trực tiếp, giảng sư có thể quan sát nét mặt, ánh mắt để nhận biết người nghe đã hiểu hay còn băn khoăn.

Từ đó, người giảng điều chỉnh cách giải thích, giúp người học tiếp nhận giáo pháp tốt hơn.

Học Phật trên mạng, ứng xử thế nào cho đúng?

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc thực hành Phật pháp còn thể hiện qua cách mỗi người ứng xử trên mạng xã hội.

Người tham gia mạng xã hội Phật giáo cần chia sẻ thông tin đúng sự thật, những nội dung mang tinh thần từ bi, trí tuệ. Không thể tham gia một không gian tu học nhưng khi bực mình lại nói lời sân hận, sử dụng ngôn ngữ khó nghe hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, làm tổn thương người khác.

Đây cũng là định hướng của giáo hội khi phát triển mạng xã hội Phật giáo Butta, tạo môi trường chia sẻ việc làm thiện lành, kinh nghiệm thực hành và những điều tâm đắc sau khi nghe pháp.

Người dân đến chùa thực tập thiền dưới sự hướng dẫn của sư thầy ẢNH: TUỆ TÂM

Thượng tọa nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ không có nghĩa thay đổi những giá trị cốt lõi của Phật giáo. Các nền tảng trực tuyến giúp người chưa có điều kiện đến chùa tiếp cận giáo lý, nghe pháp và thực tập. Điều quan trọng là mỗi người có vận dụng được những điều đã học vào cuộc sống hay không.

Đừng đợi cuộc đời có bão giông mới tìm đến Phật pháp

Ni sư Hương Nhũ nhấn mạnh, khuyến khích người trẻ trực tiếp đến chùa không có nghĩa phải đến chùa mới có thể tu tập. Mỗi người vẫn có thể thực hành lời Phật dạy tại gia đình, trường học, nơi làm việc và trong các mối quan hệ thường ngày.

Đó có thể là việc giữ gìn lời nói, không làm tổn thương người khác, biết quan tâm cha mẹ và sống có trách nhiệm.

Tuy nhiên, khi có điều kiện, người trẻ nên đến chùa để có thêm môi trường, bạn đồng tu và những người cùng nhắc nhở nhau thực hành điều tốt.

"Đừng đợi đến khi cuộc đời có bão giông mới tìm đến Phật pháp. Hãy học Phật khi cuộc sống đang bình yên để có đủ trí tuệ và nội lực vững vàng khi đối diện với những điều không như ý", ni sư chia sẻ.

Với những người mới tìm hiểu Phật giáo qua mạng, ni sư mong họ sẽ có dịp trực tiếp đến chùa, cùng đại chúng tụng một thời kinh, ngồi yên lắng nghe hơi thở và trải nghiệm một ngày sống tỉnh thức.

Theo ni sư, đi chùa online có thể là điểm khởi đầu, nhưng việc học Phật cần được tiếp nối bằng những thay đổi trong suy nghĩ, lời nói và cách ứng xử hằng ngày.

"Đừng chỉ kết nối với Phật pháp qua Wi-Fi, mà hãy kết nối với Phật pháp bằng chính trái tim và đời sống của mình", ni sư nhắn nhủ.