Tuyên án Mr Pips và Shark Bình, 'kho vàng' 610 tỉ sẽ xử lý thế nào?

Chiều nay 16.11, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên xử, dự kiến tuyên án đối với Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Mr Pips Phó Đức Nam ẢNH: PHÚC BÌNH

"Tội ác" khiến nhiều gia đình khánh kiệt, tan vỡ

Đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối do Mr Pips gây dựng từ mô hình học được ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng loạt bộ phận nhân sự được thành lập, phân công nhiệm vụ riêng biệt, từ mời gọi, hướng dẫn, dụ dỗ khách nạp tiền cho đến bảo đảm an ninh, tư vấn xử lý khi bị khiếu nại.

Toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng theo phần trăm số tiền khách nạp. Đây cũng là lý do chính để nhóm này ra sức, tìm mọi cách lôi kéo các nhà đầu tư nạp nhiều tiền nhất có thể.

Như lời khai của hầu hết bị hại, "điều dã man" nhất của các bị cáo là khi thấy họ đã "cháy túi", không còn gì, nhưng không hề thương xót mà vẫn không từ thủ đoạn nào nhằm thúc ép nạp thêm tiền để gỡ gạc, lừa đảo đến cùng.

Một người phụ nữ cho biết đã "ném" 10 tỉ đồng vào các sàn của Mr Pips, là tiền bán hết nhà cửa, xe cộ, thậm chí nhờ người thân cầm cố tài sản vay giúp. Khi phát hiện bị lừa, chị từng uống thuốc tự tử nhưng may mắn được cứu giúp. Dù có cơ hội sống tiếp, nhưng mỗi tháng chị phải đối mặt với khoản lãi vay ngân hàng lên tới 50 triệu đồng, chưa kể nợ của người thân, bạn bè.

Viện kiểm sát đánh giá, hậu quả từ hành vi của Mr Pips cùng đồng phạm không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình cho các bị hại. Nhiều người phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành "con nợ". Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành, thậm chí có bị hại từng có ý định quyên sinh để giải thoát.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips có bị tâm thần?

Quá trình xét xử, cả bố mẹ và luật sư đều nhiều lần bày tỏ mong muốn giám định tâm thần cho Mr Pips. Trình bày của những người này và lời khai của chính Mr Pips cho thấy bị cáo từng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, khi buồn thì không thiết tha gì cuộc sống, "tiền nhiều đến mấy cũng thấy đời vô nghĩa", nhưng khi hưng phấn thì có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát…

Tuy nhiên, lập luận trên bị viện kiểm sát bác bỏ. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai phản ánh Mr Pips vượt qua cả 6 bài kiểm tra nhận thức, gồm: sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động, nhận thức xã hội. Chưa kể, các bị cáo từng làm việc cùng Mr Pips đều khai Mr Pips có trình độ chuyên môn, tư duy logic tốt, đủ khả năng tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hệ thống nhân sự trong đường dây lừa đảo.

Viện kiểm sát do đó đề nghị tuyên phạt Mr Pips mức án chung thân về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. "Phó tướng" của Mr Pips là Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cũng bị đề nghị cùng mức án, về cùng 2 tội danh. Các bị cáo khác là quản lý, nhân viên trong các công ty do Mr Pips thành lập, hầu hết bị đề nghị án tù, cao nhất đến 20 năm.

Ở nhánh "hỗ trợ" Mr Pips bằng cách rửa tiền, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt bố mẹ Mr Pips mỗi người 6 - 7 năm tù, bạn gái Mr Pips Nguyễn Thanh Tâm 9 - 10 năm tù, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) 9 - 10 năm tù. Tổng số tiền nhóm này bị xác định "rửa" lên tới cả ngàn tỉ đồng.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ ẢNH: PHÚC BÌNH

"Kho vàng" 610 tỉ đồng xử lý thế nào?

Vụ án này không chỉ gây chú ý bởi thủ đoạn phạm tội mà còn bởi khối tài sản khổng lồ của các bị cáo. Tại thời điểm khám xét, công an thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips gần 100 kg vàng, nhà vợ cũ Mr Hunter 142 kg vàng, nhà bố mẹ Mr Pips 374 miếng vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm, với tổng giá trị định giá năm 2024 là hơn 610 tỉ đồng.

Sự xa hoa của nhóm bị cáo không chỉ thể hiện qua khối lượng vàng tích trữ mà còn khiến nhiều người choáng váng với hàng trăm siêu xe, đồng hồ, túi xách của các thương hiệu xa xỉ. Cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu các bị cáo, người liên quan, nằm rải rác khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Cùng đó là hàng trăm tỉ đồng do thu giữ hoặc tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.

Trong bản luận tội, ngoài trách nhiệm hình sự, viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho bị hại. Vì vậy, cơ quan công tố đề nghị tiếp tục tạm giữ, kê biên toàn bộ các tài sản trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Trường hợp đã khắc phục hết mà vẫn còn thừa, các tài sản cần tiếp tục được lưu giữ tại cơ quan thi hành án để bảo đảm việc bồi thường trong giai đoạn 2 của vụ án.