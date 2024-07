Tuyên án tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn chết người

Ngày 22.7, TAND H.Định Quán (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử vụ án xe khách Thành Bưởi gây tai nạn trên QL20 làm 5 người chết.

Bị cáo Lê Dương (trái) và bị cáo Hoàng Văn Tính tại phiên tòa LÊ LÂM

Sau một buổi xét xử, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Tính (48 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tài xế xe khách Thành Bưởi) 11 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị cáo Lê Dương (33 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi, con trai ông chủ Thành Bưởi) 2 năm 6 tháng tù về tội "điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, trong phần luận tội, Viện KSND H.Định Quán đề nghị mức án từ 11 - 12 năm đối với bị cáo Tính; 2 năm 6 tháng đến 3 năm đối với bị cáo Lê Dương.

Luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cho rằng mức án của Viện KSND H.Định Quán đưa ra hơi nặng, mong HĐXX căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, xem xét tuyên mức án thấp hơn cho bị cáo Tính. Đối với bị cáo Lê Dương, luật sư bào chữa cho rằng cha của bị cáo đang bệnh nặng, mong HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 20.5, TAND H.Định Quán mở phiên tòa xét xử lần đầu và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau 1 ngày xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố.

Đã bồi thường cho các nạn nhân hơn 2,7 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi, trụ sở tại TP.HCM) do ông Lê Đức Thành, giữ chức vụ giám đốc và Lê Dương (con ông Lê Đức Thành) giữ chức vụ phó giám đốc.

Hiện trường vụ tai nạn H.K

Dù đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe (từ ngày 5.8 đến hết ngày 5.11.2023) nhưng vào lúc 0 giờ ngày 30.9.2023, tài xế Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển xe khách BS 50F-004.83 đi từ TP.HCM về TP.Đà Lạt.

Khi đến Km 48 trên QL20 (đoạn qua ấp 3, xã Phú Vinh, H.Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn, xe khách do Tính điều khiển va vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Tính đánh tay lái, điều khiển xe khách sang bên trái thì đâm vào xe khách 16 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an H.Định Quán xác định Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển hành khách của Công ty Thành Bưởi nhưng không kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn theo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.