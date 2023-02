Tuyên án tử hình bị cáo giết 2 mẹ con người tình tại Bình Phước

Ngày 20.2, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Công Minh (35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Lê Công Minh và Phạm Thị Phục Hưng (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết 2 người thường xảy ra mâu thuẫn và Minh thường đánh Hưng nên bà Trần Thị Kim Phượng (67 tuổi, mẹ Hưng) nhiều lần đuổi Minh ra khỏi nhà khi Minh đến nhà chơi .

Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng truy tố Lê Công Minh HOÀNG GIÁP

Ngày 9.2.2021, Minh mượn xe máy của người khác đưa cho Hưng đi làm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi đã uống rượu, Minh nhờ bạn chở đến nhà Hưng (tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, H.Hớn Quản) để lấy xe máy trả cho bạn. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Minh về tới nhà thì gặp bà Phượng trong phòng khách. Bà Phượng nói "mày đi về đi, mày qua đây làm gì?", Minh nói "con đi qua lấy xe" rồi đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng Hưng ở trong nhà tắm nói "chìa khóa ở ngoài xe".

Lê Công Minh tại phiên tòa sơ thẩm HOÀN GIÁP

Lúc này, bà Phượng đi theo Minh xuống nhà bếp nắm tóc kéo Minh đi ra ngoài nhưng Minh không đi. Minh nói "Mẹ thả con ra" thì bà Phượng tiếp tục nắm tóc kéo Minh ra khỏi nhà.

Lúc này, Hưng từ trong nhà tắm chạy ra can ngăn, gỡ tay của bà Phượng đang nắm tóc Minh ra nhưng không được. Bà Phượng tiếp tục nắm tóc và đánh vào vùng đầu và mặt của Minh.

Vụ án gây rúng động tại địa phương, nhiều người đã đến theo dõi phiên tòa HOÀNG GIÁP

Bị bà Phượng đánh, Minh sau đó lấy 1 con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Phượng. Hưng trong lúc can ngăn cũng bị Minh cầm dao đâm thấu ngực, bụng khiến cả 2 tử vong.

Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường. Sau khi về nhà, Minh điện thoại cho 2 người bạn việc mình đã dùng dao đâm 2 mẹ con Hưng. Cùng ngày, Minh bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Công Minh mức án tử hình HOÀNG GIÁP

Lê Công Minh từng có 3 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đánh bạc (2 lần), bị can đã thi hành bản án và 1 bản án ngày 14.8.2020 của TAND H.Chơn Thành về cố ý gây thương tích với mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng bị can chưa thi hành bản án.

Xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Công Minh mức án tử hình về tội "giết người. Gộp chung bản án trước đó bị can chưa thi hành án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích là tử hình.