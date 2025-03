Sáng 25.3, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND; tuyên dương, trao giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024.

Sau khi đối thoại, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã tuyên dương 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024. Đại tướng Lương Tam Quang và anh Bùi Quang Huy tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 ẢNH: CTV Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả, thành tích mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng đã đạt được thời gian vừa qua. Đồng thời, bộ trưởng đã gợi mở các nội dung để thanh niên CAND và các cấp bộ Đoàn phát huy cao nhất tiềm năng, sức trẻ của thanh niên, đóng góp nhiều hơn, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần to lớn hơn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, cần phải có hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Phải xây dựng hoài bão lớn trong ý thức cao độ về trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội... sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần. * Chiều 25.3, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng và gửi tặng lẵng hoa thể hiện tình cảm của Chủ tịch Quốc hội dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2025). Đoàn công tác do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn.