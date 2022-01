Tuyển futsal Việt Nam, Trọng Hoàng và Minh Vương vào tốp 5 giải Fair Play 2021

Giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã bước sang năm thứ 10. Mùa giải năm nay, có tổng cộng 13 đề cử được các nhà báo, chuyên gia bóng đá và người hâm mộ giới thiệu.

5 đề cử chính thức giải Fair Play 2021 như sau:

1- Futsal Việt Nam gây xúc động khán giả thế giới: Hình ảnh Fair Play của đội tuyển Việt Nam và cầu số 10 (Đức Tùng) trong trận gặp tuyển Nga vòng 1/8 Futsal FIFA World Cup 2021.

Trận đấu trước đó tuyển futsal Việt Nam hòa đội bóng cực mạnh CH Czech để vào vòng knock-out, Đức Tùng không may bị chấn thương. Anh ngồi ngoài cổ vũ các đồng đội thi đấu và xúc động rơi nước mắt với nghĩa cử tri ân của đội tuyển futsal Việt Nam. Toàn đội đã chiến đấu kiên cường và chỉ thua sát nút cường quốc futsal Nga 2-3 ở vòng 1/8. Ở World Cup trước, tuyển futsal Việt Nam thua Nga cũng ở vòng này đến 0-7. Đây là một hình ảnh đẹp trên sân khấu futsal thế giới có tính lan tỏa cao.

2- Cầu thủ Hoàng Đình Tùng can ngăn cầu thủ đòi hành hung trọng tài: Trận Thanh Hóa tiếp đội khách TP.HCM, những phút cuối cùng, cầu thủ đội khách phản ứng dữ dội, lao vào quây tổ trọng tài đòi ăn thua đủ. Ngay lập tức, tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa) từ phía xa lao đến can ngăn, ôm cầu thủ đội khách và liên tục vẫy tay nhờ lực lượng an ninh can thiệp. Đình Tùng lúc đó sợ đồng nghiệp manh động đánh hội đồng trọng tài, để xảy ra hình ảnh xấu trên sân cỏ.

3- Trợ lý Vũ Hồng Việt sơ cứu chấn thương cho cầu thủ Indonesia tại AFF Cup: Phút 64, hậu vệ Mangkualam đón đường chuyền của đồng đội Indonesia không may trượt chân bị đau và không thể tự đứng lên. Tình huống diễn ra ngay trước khu vực kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức, trợ lý Vũ Hồng Việt đã chạy vào sân sơ cứu giúp cầu thủ đội bạn, trước khi lực lượng y tế Indonesia có mặt trợ giúp Mangkualam. Đáng chú ý trận này cầu thủ Indonesia đá rất xấu nhưng trợ lý của đội tuyển đã không ngần ngại giúp đối thủ khi gặp nạn.





4- Tiền vệ Trần Minh Vương với nghĩa cử trao tặng món quà tinh thần của mình là một lá thư tay và một ít tiền động viên đồng nghiệp nữ mắc bạo bệnh. Cầu thủ nữ Trần Thị Hạnh (CLB Phong Phú Hà Nam) được chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ, nên không được vận động mạnh. Từ tháng 11.2020, Hạnh đã về nhà để bố mẹ tiện chăm sóc. Hàng tháng, nữ cầu thủ từng cùng Việt Nam giành HCĐ U.16 Đông Nam Á phải lên Hà Nội thăm khám và lấy thuốc điều trị.

Hạnh là con út trong gia đình có bốn anh chị em, nguồn kinh tế chính dựa vào đồng lương xây dựng của bố. Khi biết được hoàn cảnh của Hạnh, tiền vệ Trần Minh Vương của CLB HAGL đã gửi tặng Hạnh một chiếc áo đấu cùng khoản tiền ủng hộ cho em mua một đôi giày, kèm theo một lá thư tay động viên rất tình cảm.

5- Tuyển thủ Trọng Hoàng bán đấu giá HCV SEA Games 30 và áo thi đấu vòng loại World Cup giúp đỡ trẻ em nghèo. Trong đại dịch Covid-19, cầu thủ quê Nghệ An đã bán chiếc HCV SEA Games 30 để góp chút quà giúp trẻ em nghèo TP.HCM.

Đây là chiếc huy chương rất có ý nghĩa với Trọng Hoàng, sau khi chung sức với đàn em U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau hơn 60 năm. Cầu thủ này sau đó tiếp tục bán chiếc áo thi đấu của mình ở UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi đầu tháng 6 để làm từ thiện.